Inauguraron muestra fotográfica sobre pueblos rusos en el Almacén de los 33

En el marco de los Días de la Cultura Rusa que se desarrollan en Paraná, se lanzó la muestra fotográfica sobre pueblos de Rusia en el Almacén de los 33, en Bavio y Courreges. La iniciativa, impulsada por la referente cultural Svetlana Sájarova junto a su hija Diana, invita a recorrer la riqueza étnica y territorial de uno de los países más extensos del mundo.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el lunes, con entrada libre y gratuita. La propuesta incluye una cuidada selección de fotografías que retratan distintos pueblos, costumbres y paisajes de Rusia.

“Hicimos dos eventos en secundaria y en la Facultad de Trabajo Social, con charlas sobre educación, becas, y hoy tenemos exposición sobre los pueblos de Rusia”, explicó Sájarova en diálogo con Elonce.

Un recorrido por la diversidad cultural de Rusia

La muestra busca acercar al público local una mirada más amplia sobre la realidad rusa, muchas veces reducida a estereotipos. A través de las imágenes, se destacan las múltiples identidades que conviven en ese país. “Nosotros tenemos casi 200 grupos étnicos, más de 60 nacionalidades y unas 70 religiones. Todo esto está protegido por la Constitución”, detalló la organizadora.

En ese sentido, remarcó que uno de los objetivos del evento es generar conocimiento y derribar prejuicios. “Aprovechamos este evento cultural para que la gente sepa bien sobre Rusia, que no es una sola cosa, sino una gran diversidad”, expresó.

“Estas fotografías se mandan en PDF desde Rusia, las imprime la Casa de Rusia en Buenos Aires y luego se exponen aquí. Después quedarán para futuras muestras”, explicó la organizadora.

Arte, música y encuentro cultural

Además de la exposición fotográfica, el evento cuenta con la participación de artistas locales que aportan un componente musical y artístico a la jornada. Entre ellos se encuentran el acordeonista Aldo Taborda y el artista Fabián Solaro, quienes fueron especialmente invitados para esta ocasión. “Son nuestras estrellas, siempre los invitamos porque son referentes de Paraná”, señaló Sájarova.

Un vínculo que se mantiene a través de las generaciones

Radicada en Paraná y trabajadora del Hospital Materno Infantil San Roque, Diana destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones. “Tratamos todos los días de mantener el idioma, hablar siempre en ruso y escribir en ruso para no perderlo”, contó.

La joven también relató su experiencia personal con el país de origen de su familia. “Tuve la posibilidad de viajar el año pasado. Tengo abuelos, tíos, una familia grande que está en diferentes ciudades de Rusia y también en Ucrania”, indicó.

Actividades complementarias y agenda cultural

“Estamos haciendo un montón de eventos: exposiciones, cine, conciertos”, señaló Sájarova, quien además aprovechó la oportunidad para invitar al público a las próximas actividades.

Uno de los eventos destacados será el concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, que interpretará obras de compositores rusos. “Mañana en La Vieja Usina vamos a tener un concierto con música de compositores rusos, con entrada libre y gratuita”, anunció.