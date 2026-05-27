Paraná es sede del Plan de Desarrollo Federal de Básquet y reúne a jóvenes promesas del país

REDACCIÓN ELONCE
Club Talleres lleva adelante una nueva instancia del Plan de Desarrollo Federal impulsado por la Confederación Argentina de Básquet. Se trata de una iniciativa orientada a fomentar el crecimiento de la disciplina y detectar talentos en distintos puntos del país.
Paraná es sede de una importante actividad vinculada al desarrollo del básquet. En ese marco, Club Talleres lleva adelante una nueva instancia del Plan de Desarrollo Federal impulsado por la Confederación Argentina de Básquet. Se trata de una iniciativa orientada a fomentar el crecimiento de la disciplina y detectar talentos en distintos puntos del país.
Elonce dialogó con jugadores y representantes de delegaciones presentes, quienes destacaron la relevancia de la convocatoria y el valor de este tipo de experiencias para los jóvenes deportistas.
Uno de los participantes, integrante de una delegación proveniente de Sunchales, Santa Fe, expresó su entusiasmo por formar parte del encuentro. “Para nosotros esto es una oportunidad única que no aparece todos los días. Venimos a ganar experiencias, a conocer nuevas personas y a divertirnos, que es lo más importante”, afirmó.
Consultado sobre la llegada al Club Talleres y el ambiente que se vive en el lugar, el joven remarcó: “La verdad que es muy lindo el lugar. Los profesores son gente de mucha experiencia. Es la primera vez que tenemos una oportunidad así y la verdad el lugar es muy lindo”.
Posteriormente, un representante de Libertad de Sunchales valoró la realización de este tipo de programas federales. “Estamos muy contentos por la convocatoria. Estamos contentos de que se hagan planes de desarrollo nacionales para un deporte tan lindo como es el basquet”, señaló.
Además, destacó la importancia de que referentes nacionales recorran las provincias en busca de nuevos talentos: “Estamos contentos de recibir gente de nivel nacional que venga a las provincias a buscar nuevos talentos, a encontrar y descubrir nuevos talentos en el básquet”.
También surgió el debate acerca de qué características se observan al momento de detectar potenciales figuras deportivas. Ante esa consulta, el dirigente respondió: “Supongo que buscarán talla, altura, movimientos. Los chicos están muy entusiasmados, están muy contentos de estar acá y veremos el resultado”.
En otro tramo de la conversación, puso en valor la tradición basquetbolística de la región santafesina: “Sunchales tiene lo suyo y es muy fuerte en la disciplina. Tenemos una historia rica en la zona. Libertad fue campeón de Liga Nacional, ha formado talentos también a nivel nacional y esperemos que siga así”.
Desde la organización destacaron que Paraná recibe esta actividad deportiva en el marco de una política federal orientada al crecimiento integral del básquet argentino y al acompañamiento de jóvenes promesas que buscan abrirse camino dentro de la disciplina. Elonce.com