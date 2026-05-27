Detectaron un nuevo ejemplar de yaguareté en El Parque Nacional Impenetrable

La Fundación Rewilding Argentina informó que obtuvo el registro de un nuevo yaguareté (Panthera onca) en el monte chaqueño, en la zona del Parque Nacional El Impenetrable. Se trata de un ejemplar macho que fue registrado por cámaras trampa de la zona.
La Fundación Rewilding Argentina informó que obtuvo el registro de un nuevo yaguareté (Panthera onca) en el monte chaqueño, en la zona del Parque Nacional El Impenetrable. Se trata de un ejemplar macho que fue registrado por cámaras trampa de la zona.
De esta manera, especialistas de dicha entidad capturaron al especimen para colocarle un collar GPS y poder monitorearlo para fortalecer las estrategias de protección en una región donde aún continúa en peligro crítico de extinción.
"Logramos capturar a este nuevo macho y colocarle un collar GPS que nos permitirá monitorear sus movimientos, para seguir aprendiendo sobre la población chaqueña de este predador", señalaron desde Rewilding.
Además, destacaron que, durante años, los machos de yaguareté registrados en el Chaco argentino, aparecían de forma aislada y luego volvían a desaparecer sin dejar rastro, por lo que este nuevo registro es un indicador muy esperanzador: "muestra que el Parque Nacional El Impenetrable tiene ambientes óptimos para el yaguareté", celebraron.
Según se pudo saber, una de las estrategias implementadas para la recuperación del yaguareté es la liberación de ejemplares hembras. De esta manera, la presencia de éstas en libertad, en el marco del proyecto de suplementación poblacional de yaguareté que se desarrolla en el Parque Nacional El Impenetrable, comienza a generar nuevas oportunidades para que más individuos machos vuelvan a establecerse en el territorio.
Avistajes de yaguareté en todo el país
Durante el mes de mayo las noticias de avistajes de esta especie no pararon de llegar. Por un lado, turistas que circulaban por los senderos de la Reserva Provincial Iberá, en Corrientes, lograron avistar y filmar a un ejemplar.
Otro registro de esta especie amenazada en Misiones cuando un vecino de la localidad de Andresito que circulaba por la Ruta 101, en el Parque Nacional Iguazú, se encontró frente al majestuoso felino en el camino.
El yaguareté, en peligro crítico de extinción
El yaguareté es el felino más grande de América y se encuentra en peligro crítico de extinción en Argentina, donde fue declarado Monumento Natural Nacional (2001), la máxima categoría de protección para una especie en el país.
Dado que su presencia es considerada un indicador de salud ambiental, ya que necesita grandes extensiones de selva, disponibilidad de presas y baja presión humana para sobrevivir, estos avistajes exponen buenas noticias sobre el estado de conservación de estas áreas y la efectividad de las medidas para su preservación y monitoreo.