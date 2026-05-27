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Economía Buscan reducir la morosidad

Habilitaron a billeteras virtuales a debitar cuotas de préstamos desde cuentas bancarias

Si un usuario saca un crédito a través de Mercado Pago y tiene cuenta sueldo en el Banco Nación, la billetera virtual podrá debitar directamente el monto de la cuota desde la cuenta bancaria.

27 de Mayo de 2026
El Banco Central habilitó débitos automáticos para billeteras virtuales
El Banco Central habilitó débitos automáticos para billeteras virtuales

Si un usuario saca un crédito a través de Mercado Pago y tiene cuenta sueldo en el Banco Nación, la billetera virtual podrá debitar directamente el monto de la cuota desde la cuenta bancaria.

El Banco Central habilitó una nueva herramienta para intentar frenar los niveles récord de morosidad que se registran en el sistema financiero. Se trata de un reclamo de las empresas del sector fintech, que en los últimos meses se encontraron con la imposibilidad de cobrar los préstamos ofrecidos.

 

Si bien el crecimiento de morosos creció de manera más leve en el último mes (pasó del 11% al 11,5%), mientras que en los meses previos venía aumentando en un ritmo más acelerado, las cifras indican que la morosidad sigue incrementándose.

 

El nuevo instrumento, Cobro con Transferencia (CCT), permitirá que las billeteras virtuales como Mercado Pago puedan debitar automáticamente de la cuenta bancaria de los clientes la cuota pendiente de un préstamo.

 

La medida entrará en vigencia el 31 agosto. El sistema funcionará de manera similar a la opción que hoy existe para el pago de la tarjeta de crédito o un servicio mensual.

Si bien los bancos tradicionales ya contaban con esta facultad para cobrar las cuotas de los préstamos personales que otorgan, la novedad es que ahora se extiende esta potestad a las billeteras virtuales.

 

De esta manera, si un usuario saca un crédito a través de la aplicación de Mercado Pago y tiene cuenta sueldo en el Banco Nación, la billetera virtual podrá debitar directamente el monto de la cuota desde la cuenta bancaria.

 

"El CCT es una nueva modalidad de transferencias inmediatas que busca ofrecer una solución moderna y superadora, con un enfoque riguroso en la prevención del fraude", informaron las autoridades. Para el diseño de esta nueva herramienta se usaron modelos de otros países como Brasil, India y Australia.

Las entidades que provean del crédito deberán notificar a sus clientes un día antes de debitar el monto de la cuenta donde se realizará la operación.

 

Los prestamistas están autorizados a hacer hasta tres movimientos para cobrar de esta manera: un intento inicial y hasta dos reintentos (a las 48 y 96 horas), evitando prácticas abusivas. Los clientes pueden dar de baja el consentimiento inicial en cualquier momento y ésta se hará efectiva de forma inmediata.

 

Según datos oficiales, la falta de pago en los créditos otorgados por billeteras virtuales y financistas trepó al 25%. Más del doble de los usuarios que se financian por estas vías tienen problemas para cumplir con sus obligaciones, en comparación con el 12% de morosidad que registran los bancos tradicionales (cifra que también es récord desde el año 2010).

Temas:

Billeteras virtuales débitos prestamos Fintech Banco Central
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