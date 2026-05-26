Se desplomó el crédito para autos usados y cayó el financiamiento

El financiamiento para autos usados registró una fuerte caída durante abril. Las altas tasas y la pérdida de poder adquisitivo impactaron en el sector.
El crédito para autos usados atraviesa uno de sus momentos más complejos del último tiempo y durante abril volvió a mostrar señales de fuerte retracción en el mercado automotor argentino. Según datos del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de la Argentina, apenas se concretaron 30.954 operaciones prendarias en todo el país.
El informe reflejó que el segmento más afectado fue el de vehículos de segunda mano. Durante abril solo se financiaron 9.009 unidades usadas, una cifra que marcó una caída tanto en la comparación mensual como interanual.
En contraste, el mercado de vehículos 0km logró sostener parte de la actividad con 21.945 unidades financiadas, impulsadas principalmente por planes de ahorro y financiamiento ofrecido por las terminales automotrices.
Menor acceso al crédito y caída de operaciones
Los datos mostraron que apenas el 5,8% de las transferencias de autos usados se realizaron mediante algún tipo de financiamiento. El porcentaje dejó en evidencia las dificultades que enfrentan los consumidores para acceder al crédito en un contexto económico marcado por tasas elevadas y restricciones financieras.
Dentro de las operaciones financiadas, los bancos mantuvieron la mayor participación, seguidos por financieras tradicionales y entidades vinculadas a las marcas automotrices, publicó Ámbito.
El escenario fue diferente en el segmento de vehículos 0km, donde el 46% de las ventas se concretó mediante financiamiento o planes de ahorro. En el acumulado del año, el crédito para usados registró una caída superior al 30%, afectado además por la pérdida del poder adquisitivo y el menor nivel de consumo.