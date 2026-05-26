Entre Ríos y otras cuatro provincias continúan bajo alerta violeta por niebla

La alerta violeta por niebla continuará vigente durante las próximas 48 horas en Entre Ríos y otras cuatro provincias argentinas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El fenómeno afectará especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, generando importantes reducciones de visibilidad en rutas, accesos urbanos y caminos de la región centro y noreste del país.

Las provincias alcanzadas por la advertencia son Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y Chaco. El organismo meteorológico nacional advirtió que los bancos de niebla podrían ser densos y persistentes, principalmente en zonas rurales y corredores viales estratégicos donde el tránsito suele intensificarse en las primeras horas del día.

La situación responde a un escenario de alta estabilidad atmosférica, con presencia de aire húmedo en capas bajas y escasa circulación de viento. Estas condiciones favorecen la formación de nieblas compactas que, en algunos sectores, pueden reducir la visibilidad a menos de 100 metros, complicando significativamente la circulación vehicular y las operaciones aéreas.

Provincias afectadas y zonas bajo advertencia

Durante la jornada de este miércoles, la alerta violeta por niebla abarcará amplios sectores del Litoral y la región Pampeana. En Entre Ríos, el fenómeno alcanzará prácticamente a toda la provincia, mientras que en Buenos Aires afectará especialmente al norte y este bonaerense.

En Santa Fe, Corrientes y Chaco también se prevén condiciones de muy baja visibilidad durante gran parte de la madrugada y las primeras horas de la mañana. Los especialistas explicaron que la humedad acumulada durante los últimos días, sumada a las temperaturas frescas y la ausencia de viento, crea un ambiente propicio para que las nieblas se mantengan durante varias horas.

Para el jueves, el SMN anticipó que la alerta continuará vigente aunque de manera más localizada. En Entre Ríos, el fenómeno persistirá principalmente en el sur provincial, afectando departamentos como Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Tala, Uruguay y Colón. En estas zonas podrían registrarse nuevas complicaciones para circular durante las primeras horas del día.