Entrerriano ganó más de $1.000 millones en el Loto: "es un laburante, le temblaban las manos", contó la agenciera

Un entrerriano ganó más de $1.000 millones en el Loto Plus y es uno de los hechos más impactantes de las últimas horas, en el mundo de los juegos de azar en la provincia. El premio millonario correspondió al sorteo realizado el sábado 23 de mayo en la modalidad Desquite del Loto Plus y la apuesta ganadora fue confeccionada en la Agencia Nº 1265 de la ciudad de Diamante.

La noticia generó repercusión entre los vecinos y clientes habituales de la agencia “La Fortuna”, cuyo nombre pareció anticipar el desenlace de una jornada inolvidable. La titular del local, Zulma Riquelme, dialogó con Elonce y relató cómo recibió la confirmación del premio y el momento en que se comunicó con el ganador para darle a conocer la feliz noticia.

“Lo conozco porque es un cliente habitual, una persona que le hago las jugadas fijas de los Quini 6 y el Loto por mes”, explicó la agenciera sobre el afortunado apostador. Según contó, se trata de un cliente que todos los meses realizaba apuestas fijas para los sorteos de miércoles y domingos. “Yo le di la noticia, estaba más feliz que cualquiera, obviamente, semejante premio”, relató.

Un premio histórico para la agencia

Riquelme comentó que el ganador no podía creer lo sucedido cuando recibió el llamado telefónico. “No lo podía creer. Temblaba, pero estaba muy feliz, obviamente”, expresó durante la entrevista con Elonce. Además, destacó que se trata de “una persona laburante”, que es conocida por la agenciera ya que es constante en el juego.

La titular de la Agencia Nº 1265 indicó que lleva 13 años trabajando como agenciera y aseguró que nunca había vendido un premio de semejante magnitud. “Es la primera vez que nos toca un premio tan grande”, afirmó.

Además, recordó que años atrás, entregó un premio cercano a los 350 mil pesos y, hace pocos meses, otro de poco más de cinco millones en el Quini 6.

“Este es inmenso”, resumió con emoción al referirse a los más de mil millones de pesos que obtuvo el apostador entrerriano en el Loto. La noticia no solo impactó al ganador, sino también a la propia vendedora, quien confesó haberse quebrado emocionalmente al enterarse del resultado.

“Lloraba sola”, contó la agenciera

Durante el diálogo con Elonce, Zulma Riquelme relató cómo se enteró del premio millonario. “No miro los sorteos. Hoy, me llamaron de IAFAS avisándome. No lo podía creer, lloraba sola”, expresó entre risas y emoción.

La mujer remarcó que la experiencia fue uno de los momentos más importantes desde que abrió la agencia en Diamante. “Muy feliz me hizo esa noticia”, señaló a Elonce. También recordó el instante en que le comunicó la novedad al ganador: “Las manitos le temblaban, pero también estaba muy feliz”, dijo a Elonce.

La agencia donde se realizó la apuesta se llama “La Fortuna”, un detalle que no pasó inadvertido durante la entrevista. “Sí, suerte traemos”, dijo Riquelme cuando le remarcaron que el local parecía hacer honor a su nombre. Incluso, manifestó su deseo de que continúen llegando premios importantes. “Va a seguir dando suerte”, aseguró.

El premio salió en la modalidad Desquite

El premio correspondió al sorteo del Loto Plus realizado el sábado 23 de mayo, específicamente en la modalidad Desquite, una de las variantes más buscadas por los apostadores debido a los importantes pozos acumulados que suele ofrecer.

Aunque Zulma Riquelme evitó brindar datos personales del ganador para preservar su identidad, confirmó que es cliente frecuente de la agencia. El afortunado deberá ahora completar los trámites correspondientes para acceder al millonario premio.

La noticia del apostador entrerriano que ganó más de $1.000 millones en el Loto Plus se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados en Diamante y en distintos puntos de Entre Ríos, donde la historia despertó ilusión entre quienes prueban suerte cada semana con la esperanza de alcanzar un premio similar. Elonce.