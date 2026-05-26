Balance tras el feriado por el 25 de Mayo: la ocupación turística en Entre Ríos fue superior a la media nacional

Entre Ríos registró un nivel de ocupación turística del 49% durante el último fin de semana largo por el feriado del 25 de Mayo, según informó a Elonce el director general del Ente Mixto de Turismo, Sebastián Bel. El funcionario destacó que algunos destinos superaron ampliamente esos porcentajes gracias a la realización de eventos y a la oferta termal.

“Fue un fin de semana largo tranquilo”, expresó Bel al realizar un balance de la actividad turística en la provincia. En ese sentido, explicó que los datos surgen de un relevamiento realizado en más de 40 municipios entrerrianos.

Entre las ciudades con mejores números mencionó a Villa Elisa, que alcanzó el 79% de ocupación; Concordia, con un 77%; Pueblo General Belgrano, con el 66%; Gualeguaychú, con un 60%; y Santa Ana, que llegó al 70%.

El impacto de la situación económica

Bel reconoció que la situación económica nacional afectó el movimiento turístico en todo el país. “Hoy las familias no pueden viajar como antes tres o cuatro veces al año y eso se está sintiendo no solamente en Entre Ríos, sino en toda la Argentina”, afirmó.

No obstante, sostuvo que la provincia se ubicó por encima de la media nacional en materia de ocupación turística. “La Costa Atlántica y algunas ciudades estuvieron muy por debajo de nuestros números”, indicó, y recordó que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó una caída cercana al 10% a nivel país.

El funcionario destacó además la importancia de los eventos culturales y deportivos para atraer visitantes. Como ejemplo, mencionó la celebración del 25 de Mayo en Gualeguaychú, donde “la ciudad se vistió de fiesta” y generó movimiento turístico y comercial.

Fiesta patria en Gualeguaychú (foto Elonce)

“Cada vez lo certificamos más y es que aquellos municipios o destinos que hacen eventos de estilo cultural, deportivos, encuentros de artesanos o de coros, tienen un número de ocupación muy por encima a la media”, ponderó.

Termas y vacaciones de invierno

Según explicó Bel, uno de los perfiles predominantes del visitante que llega a Entre Ríos busca descanso y tranquilidad, especialmente durante esta época del año.

En ese marco, aseguró que los complejos termales fueron los más beneficiados. “Todos aquellos que tienen alojamiento dentro de los parques termales tuvieron ocupaciones muy por encima de la media”, señaló. Incluso indicó que algunos complejos, como los de Villa Elisa y Gualeguaychú, alcanzaron niveles cercanos al 90% de ocupación.

Finalmente, adelantó que el Ente Mixto de Turismo ya trabaja en la promoción de las vacaciones de invierno con campañas en Rosario, Córdoba, Santa Fe y Uruguay. También se prevén acciones en Buenos Aires para atraer visitantes durante julio.

“El turista en esta época del año se mueve pocos kilómetros y nosotros tenemos un gran mercado alrededor de Entre Ríos”, concluyó Bel.