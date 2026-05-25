Vacaciones de invierno 2026: cuándo será el receso escolar en cada provincia

REDACCIÓN ELONCE
Las vacaciones de invierno 2026 ya tienen calendario confirmado en todo el país. El receso escolar se desarrollará de manera escalonada durante julio y habrá diferencias entre provincias por el impacto del feriado del 9 de julio y el fin de semana largo.
El Gobierno Nacional oficializó el calendario de las vacaciones de invierno 2026 para todas las provincias argentinas. Como ocurre cada año, el receso escolar se organizará en distintas etapas durante julio con el objetivo de favorecer el turismo interno y distribuir la circulación de viajeros en los principales destinos del país.
De acuerdo con el cronograma confirmado, las fechas variarán según cada jurisdicción. Algunas provincias iniciarán el descanso apenas comenzado el mes, mientras que otras lo harán recién hacia fines de julio. Además, en ciertos distritos el receso coincidirá con el feriado por el Día de la Independencia, una situación que modificará el esquema habitual de jornadas no lectivas.
El esquema escalonado de las vacaciones de invierno 2026 divide al país en tres grandes grupos. Cada uno tendrá dos semanas de descanso escolar, aunque con diferencias vinculadas a los feriados nacionales y al calendario académico provincial.
Provincias que tendrán receso del 6 al 17 de julio
El primer grupo comenzará las vacaciones de invierno el lunes 6 de julio y finalizará el viernes 17. Dentro de este período se encuentran las provincias de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe.
En estas jurisdicciones se dará una particularidad importante: el receso coincidirá con el fin de semana largo por el Día de la Independencia. Esto significa que los estudiantes no tendrán un feriado adicional el jueves 9 de julio ni el día no laborable del viernes 10, ya que ambas fechas quedarán comprendidas dentro de las vacaciones escolares.
La extensión del fin de semana XXL de julio fue establecida previamente mediante la Resolución 164/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con el objetivo de incentivar el movimiento turístico en plena temporada invernal.
Las provincias con vacaciones del 13 al 24 de julio
El segundo grupo tendrá sus vacaciones de invierno 2026 entre el lunes 13 y el viernes 24 de julio. En este caso, las provincias alcanzadas serán Catamarca, Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
A diferencia de las provincias del primer grupo, estas jurisdicciones no tendrán superposición con el feriado del 9 de julio. Por ese motivo, los estudiantes sí disfrutarán de la jornada no lectiva correspondiente al Día de la Independencia antes del inicio del receso escolar.
Esta distribución permite mantener el calendario escolar sin modificaciones y evita que los días festivos queden absorbidos por las vacaciones de invierno.
Qué provincias tendrán descanso del 20 al 31 de julio
El último tramo de las vacaciones de invierno 2026 abarcará desde el lunes 20 hasta el viernes 31 de julio. Dentro de este grupo se encuentran la provincia de Buenos Aires, Chaco, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santiago del Estero.
En estos distritos, el receso escolar quedará completamente desplazado hacia el final del mes y tampoco coincidirá con el feriado nacional del 9 de julio. De esta manera, el esquema tradicional de clases y días no laborables se mantendrá sin alteraciones.
Con el calendario ya confirmado, las familias comienzan a organizar viajes, actividades recreativas y propuestas para las dos semanas de descanso escolar. El turismo interno volverá a ser uno de los sectores más beneficiados por el movimiento de las vacaciones de invierno en todo el país.