La familia que murió al ser embestida por una camioneta iba a buscar un pediatra

Una familia completa murió el sábado por la tarde tras ser embestida por una camioneta sobre la Ruta Provincial N°6, a la altura del partido bonaerense de San Vicente. Entre las víctimas fatales había dos menores y un bebé de apenas dos meses, que era trasladado para recibir atención pediátrica.

El siniestro ocurrió cerca de las 18 en el kilómetro 53 de la ruta, en inmediaciones del ingreso al barrio Papa Francisco. Allí circulaba un Peugeot 207 blanco conducido por Serafina Benítez Cabañas, de 31 años, quien viajaba junto a su pareja, Juan Aníbal López Rodríguez, de 29; su madre, Ninfa Cabañas, de 49; una niña de 7 años y el bebé de dos meses.

De acuerdo a lo informado por allegados a la familia, los cinco se dirigían desde Guernica hacia Cañuelas debido a que no habían encontrado un pediatra de guardia en el hospital local para asistir al niño, que se encontraba enfermo.

El impacto fue devastador

Mientras transitaban por la Ruta Provincial 6, el automóvil fue embestido desde atrás por una camioneta Volkswagen Amarok gris conducida por Leandro Panetta, un joven de 28 años oriundo de Quilmes y estudiante universitario de agronomía.

El impacto fue de tal magnitud que todos los ocupantes del Peugeot fallecieron en el acto. Personal policial que trabajó en el lugar describió que la trompa de la camioneta quedó incrustada prácticamente hasta el asiento delantero del automóvil familiar.

En el operativo intervinieron efectivos de la Comisaría 1ra de San Vicente, ambulancias de alta complejidad, personal del Comando de Patrullas y Bomberos, quienes realizaron tareas de asistencia y remoción de los vehículos siniestrados.

Dolor en la comunidad

La tragedia generó una profunda conmoción en la comunidad de Guernica. La Escuela Primaria N°14 “La flor del roble” expresó públicamente su pesar por la muerte de Brailin Benítez Sarabia, la niña de 7 años que asistía a tercer grado.

Además, trascendió que Serafina tenía otro hijo, de 11 años, que no había viajado junto a la familia. El velatorio de las cinco víctimas comenzó el domingo por la noche y familiares y vecinos impulsaron una colecta solidaria para afrontar los gastos funerarios.

“Es muy terrible lo que pasó. Estamos todos muy tristes. Años compartimos fiestas vecinales, actos de los niños en las escuelas”, expresó una vecina de Guernica en declaraciones reproducidas por medios bonaerenses.

La causa quedó en manos de la doctora Castro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 Descentralizada de San Vicente, quien dispuso la imputación y detención del conductor de la Amarok por el delito de “homicidio culposo”.

El acusado fue trasladado inicialmente con politraumatismos al hospital local y posteriormente quedó detenido mientras avanza la investigación judicial.

Los peritajes buscarán determinar en los próximos días a qué velocidad circulaba la camioneta y cuáles fueron las causas exactas que derivaron en el violento choque que terminó con la vida de cinco integrantes de una misma familia.