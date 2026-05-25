Adolescente llegó golpeada a la escuela y contó que sufría abusos de su padre

Una adolescente de 14 años contó a una docente que era víctima de abusos sexuales y agresiones físicas. La Justicia ordenó la detención del padre.
Un hombre fue detenido en una zona rural cercana a la localidad correntina de Carolina, próxima a Goya, luego de que una de sus hijas revelara en la escuela que sufría abusos sexuales desde hacía tiempo. La Justicia intervino de inmediato y dispuso la prisión preventiva del acusado mientras avanzaba la investigación judicial.
El caso se conoció el pasado martes 12 de mayo, cuando una profesora de un establecimiento educativo rural advirtió que una de sus alumnas presentaba marcas compatibles con golpes en distintas partes del cuerpo.
La docente decidió preguntarle sobre el origen de las lesiones lineales y la adolescente de 14 años le explicó que había sido castigada por su padre, quien la golpeó utilizando cables.
El estremecedor relato de la adolescente
La profesora le consultó por qué había recibido esa golpiza y la respuesta “la dejó petrificada”. La estudiante le contó que su padre había vuelto a violarla y que las agresiones buscaban impedir que ella y su hermana menor revelaran los ataques que sufrían cuando su madre estaba ausente.
Tras escuchar el relato, la docente informó de inmediato a la directora de la institución educativa, quien se comunicó con la Policía de Corrientes para radicar la denuncia, tal como establecen los protocolos vigentes.
La fuerza de seguridad dio intervención a la Fiscalía de Goya, que ordenó exámenes médicos para la adolescente de 14 años y su hermana de 11, quienes residían en una zona rural de Colonia Carolina.
Exámenes médicos y avance judicial
Los estudios realizados en el Hospital de Goya determinaron que ambas menores presentaban señales de abusos sexuales de larga data, según trascendió de fuentes vinculadas a la causa.
Con esos elementos, la fiscal María Eugenia Ballará solicitó la detención del acusado. El hombre fue imputado y posteriormente un juez de Garantías de Goya hizo lugar al pedido de prisión preventiva mientras continúe el proceso judicial.
Fuentes judiciales confirmaron que las niñas permanecían internadas en el Hospital Regional de Goya. Además, la fiscal pidió que ambas presten declaración mediante Cámara Gesell para evitar su revictimización. También deberá declarar un hermanastro que no convivía en la misma vivienda.
Recolección de testimonios
La investigación avanzaba con la incorporación de testimonios de docentes y profesionales médicos que asistieron a las hermanas tras su ingreso al hospital.
Además, la Fiscalía buscaba tomar declaración a una compañera de curso que, según trascendió, habría alentado a la víctima a contarle a la profesora el drama que atravesaba.
En paralelo, se solicitó un informe socioambiental para determinar las condiciones en las que vivían las menores junto a sus padres. Hasta el momento no existía una imputación contra la madre, aunque esa situación podría modificarse según lo que las niñas expresen en sus declaraciones judiciales.
De acuerdo a lo informado, la mujer habría manifestado a los investigadores que no advirtió el momento en que el hombre golpeó con cables a la mayor de las hermanas. Asimismo, la Fiscalía dio intervención al Juzgado de Familia de Goya para definir con quién quedarán las niñas una vez que reciban el alta médica.