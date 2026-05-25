Un hombre quedó internado en grave estado en Paraná: tiene el 90% del cuerpo quemado

Un hombre de 51 años ingresó inconsciente al hospital con el 90% del cuerpo quemado. Fue sedado, entubado y sometido a una intervención quirúrgica de urgencia. Investigan las circunstancias del hecho.
Un hombre de 51 años sufrió gravísimas quemaduras y permanece internado en estado crítico luego de un dramático episodio ocurrido en la intersección de calles Germano y José María Coccuzza, de la ciudad de Paraná.
La víctima fue trasladada de urgencia en ambulancia hacia el hospital San Martín, donde ingresó inconsciente y con el 90 por ciento del cuerpo quemado. Fuentes médicas indicaron que, debido a la gravedad de las lesiones, el paciente debió ser sedado y entubado preventivamente en la sala de Shock Room.
De acuerdo a lo comunicado desde el nosocomio, el hombre presentaba un cuadro crítico por las severas quemaduras sufridas en gran parte de su cuerpo, por lo que se activó un protocolo de emergencia para asistirlo de inmediato.
Posteriormente, fue derivado al quirófano para realizarle una toilette quirúrgica, procedimiento médico destinado a la limpieza profunda de las heridas y la extracción de tejido dañado y piel muerta.
Tras la intervención, el hombre permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), con asistencia respiratoria mecánica y bajo estricta supervisión médica.
Las autoridades trabajaban para establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el episodio.