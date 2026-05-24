Sabores del Litoral, una tradicional iniciativa gastronómica en el fin de semana largo en Paraná

La feria gastronómica “Sabores del Litoral” se convirtió en uno de los principales atractivos del fin de semana largo en Paraná, con una propuesta que combinó comidas típicas por el 25 de Mayo y productos vinculados a la alimentación saludable. La actividad se desarrollará hasta el lunes en la Sala Mayo y reúne a emprendedores locales y de distintas localidades de la región.

El evento fue organizado por la Municipalidad de Paraná y cuenta con más de 44 puestos dedicados a la venta de alimentos envasados, fraccionados y listos para consumir, inspirados en el concepto de almacén tradicional de campo. Además, se instaló un patio gastronómico donde tuvieron protagonismo los platos patrios alusivos a la fecha.

Desde la organización destacaron que la iniciativa busca fortalecer los espacios de comercialización para productores y emprendedores, promoviendo además el desarrollo de propuestas gastronómicas innovadoras y de cercanía.

Emprendedores destacaron la propuesta

La coordinadora general de la Subsecretaría de Producción, Nair Santana, explicó que la feria apuntó a mostrar “lo mejor de la gastronomía local” y remarcó que la iniciativa formó parte de políticas públicas vinculadas a capacitaciones, financiamiento y fortalecimiento del comercio emprendedor.

Por su parte, Rocío Zapata, integrante de Gluten Off, valoró la posibilidad de participar del encuentro y destacó la importancia de generar espacios donde también tengan presencia productos aptos y alternativas saludables para distintos consumidores.

En tanto, Walid Garbeza, emprendedor dedicado a la producción de mieles saborizadas, señaló que fue su primera experiencia en Sabores del Litoral y remarcó la buena recepción del público. Además, consideró fundamental el acompañamiento municipal a los proyectos con valor agregado.

Un evento que apuesta al consumo local

Quienes recorrieron la feria también resaltaron la variedad de productos y la organización del evento. Mariana Rodríguez, visitante oriunda de Oro Verde, sostuvo que la propuesta permitió conocer emprendimientos de cercanía y degustar distintas elaboraciones regionales.

La actividad se desarrolló por primera vez coincidiendo con los festejos patrios del 25 de Mayo y forma parte de la agenda impulsada en Paraná durante el fin de semana largo, vinculada a mercados, ferias y promoción de emprendedores.

Con una importante convocatoria, “Sabores del Litoral” volvió a posicionarse como un espacio para promover el consumo local, fortalecer a pequeños productores y acercar nuevas propuestas gastronómicas al público.