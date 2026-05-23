Se realizó el concurso de la empanada de pescado en Puerto Sánchez: Sonia Franco fue la ganadora

El concurso de la empanada de pescado en Puerto Sánchez tuvo una nueva edición con gran participación y coronó como ganadora a Sonia Franco.
El concurso de la empanada de pescado en Puerto Sánchez celebró este sábado su novena edición con una importante participación de cocineras y cocineros de distintos puntos de la región, en una jornada marcada por la tradición, el sabor local y el acompañamiento del público. El evento, ya consolidado en el calendario gastronómico de Paraná, volvió a reunir a vecinos y turistas en la costa del río.
La gran ganadora fue Sonia Franco, quien se consagró campeona por segundo año consecutivo y expresó su emoción tras el reconocimiento. “Fue peleado, pero salimos campeonas. Estoy muy orgullosa”, afirmó en diálogo con Elonce. La cocinera destacó además el esfuerzo personal que implica su trabajo diario: “Me la rebusco vendiendo empanadas porque no tengo trabajo y soy ama de casa. Estoy orgullosa por mí misma y por mis hijos”.
El certamen volvió a poner en valor la cocina tradicional del río y el esfuerzo de quienes sostienen este tipo de emprendimientos gastronómicos como fuente de ingreso y sustento familiar. La competencia se desarrolló en un clima festivo, con degustaciones y una fuerte presencia de público que acompañó cada instancia del concurso.
Testimonios y experiencias de los participantes
Entre las participantes destacadas estuvo Verónica Giménez, ganadora de la edición 2024, quien volvió a competir y contó su experiencia. “Es la tercera o cuarta vez que participo”, señaló, remarcando que la elaboración de empanadas forma parte de su vida cotidiana y de su trabajo habitual.
También participó Ricardo, oriundo de Feliciano, quien expresó su entusiasmo por formar parte del evento por primera vez. “Hace mucho quería participar y esta vez se dio”, dijo a Elonce. En su caso, presentó empanadas de armado tradicional, destacando la importancia de la masa casera como uno de los secretos del producto final.
La competencia sumó además la participación de nuevos talentos, como Lucía Páez, de Paraná, quien debutó en el certamen representando a su barrio. “El sabor, lo sencillo”, explicó al describir su propuesta culinaria. Su preparación también fue de armado desmenuzado, una de las variantes más elegidas por los concursantes.
Postales del concurso