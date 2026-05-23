Destino San Javier se presentó en el Teatro 3 de Febrero con doble función

Destino San Javier se presentó en la noche de este sábado en el Teatro 3 de Febrero, en el marco de una doble función en la capital entrerriana.

“Contenta de poder venir, me gustan mucho. Es la segunda vez que vengo a verlos, son muy simpáticos”, señaló una mujer.

“En casa cuando limpiamos ponemos música de Destino San Javier”, contó otra fanática que ve al grupo por primera vez en vivo.

Este fin de semana el conjunto una gira por el territorio entrerriano para presentar su más reciente espectáculo titulado "De Cerca".

El grupo se presentó en el Teatro Gran Odeón de la ciudad de Concordia este viernes, mientras que en la capital provincial ofreció dos funciones consecutivas el sábado 23 de mayo en el Teatro Municipal 3 de Febrero, programadas para las 19 y las 21.

Tres voces que conquistaron al público argentino

Integrado por Paolo Ragone, Franco Favini y Bruno Ragone, Destino San Javier nació en las sierras de Córdoba y lleva más de dos décadas llenando escenarios con un repertorio que combina folklore, pop, bolero y canciones populares. Su identidad sonora se construyó alrededor de la armonía vocal y la emoción en el escenario.

El trío ha cosechado reconocimientos que lo ubican entre los artistas más queridos de Argentina y Latinoamérica, con giras internacionales y presentaciones en los teatros más prestigiosos del país.

El conjunto fue ganador en el Festival Internacional de Viña del Mar; recibió el Premio Gardel al Mejor Nuevo Artista y realiza por giras por Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, con más de 10 álbumes editados.