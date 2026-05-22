Alumna bailó Malambo descalza y emocionó a sus compañeros en acto por el 25 de Mayo

La comunidad educativa de la Escuela Secundaria N°18 "Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas" realizó este viernes un acto conmemorativo por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, con presentaciones artísticas protagonizadas por estudiantes de la institución.

La actividad se desarrolló en el establecimiento ubicado en calles Primero de Mayo y Jorge Clark, donde alumnos y docentes participaron de la jornada patria organizada en vísperas del 25 de Mayo.

El acto por el 25 de Mayo en la escuela Juan Manuel de Rosas de Paraná tuvo como protagonistas a los estudiantes, las tradiciones argentinas y el malambo, una de las expresiones más representativas del folclore nacional. Durante la jornada, la alumna Luz Aguirre emocionó a la comunidad educativa con una presentación artística que recibió el aplauso de docentes, familias y compañeros.

La joven, estudiante de tercer año y campeona provincial de malambo, dialogó con Elonce tras su actuación y expresó la emoción que sintió al participar del acto patrio. “Es un orgullo presentarme acá en el acto de la escuela Juan Manuel de Rosas frente a mis compañeros”, sostuvo todavía recuperando el aliento luego de bailar frente a toda la institución.

“Me siento muy bien acá, todos acompañándome”, relató la adolescente de 14 años, quien además destacó el reconocimiento recibido por parte del público presente. La estudiante explicó que actualmente se encuentra preparándose para competir en el Campeonato Nacional de Malambo Femenino que se desarrollará en Tanti, provincia de Córdoba.

Una pasión que nació en la infancia

Durante la entrevista, Luz contó que comenzó a vincularse con el folclore desde muy pequeña y recordó cómo descubrió su pasión por el malambo. “Desde chiquita empecé en folclore. Iba un profesor a darnos clases de malambo y ahí vieron condiciones para ser solista”, explicó.

La joven detalló que desde los 10 años practica esta disciplina artística y aseguró que disfruta plenamente cada presentación. “Lo disfruto bastante, demasiado”, afirmó con entusiasmo. Además, explicó algunas particularidades del estilo que interpreta, que se baila descalzo, a diferencia del malambo norteño que utiliza botas.

La actuación formó parte de las distintas propuestas organizadas por la escuela para conmemorar la Revolución de Mayo. En ese marco, estudiantes de diferentes cursos participaron con representaciones, números artísticos y actividades alusivas a la fecha patria.

El valor de la identidad nacional

Por su parte, el rector de la institución, Carlos Andrade, también dialogó con Elonce y destacó el compromiso de los estudiantes durante la celebración. “Es un orgullo para nosotros como comunidad educativa celebrar y festejar el inicio de nuestro país desde nuestras tradiciones y nuestros bailes”, expresó a Elonce.

El directivo sostuvo que el objetivo de este tipo de actividades fue fortalecer la identidad nacional y promover la participación colectiva dentro de la escuela. “Muchos chicos estuvieron caracterizados y mostrando la importancia de celebrar juntos nuestra construcción de identidad nacional”, indicó.

Andrade además explicó que cada curso aportó propuestas diferentes para la jornada patria. Según señaló, estudiantes de la orientación en Administración y Economía realizaron un microemprendimiento inspirado en las costumbres de la etapa colonial. “Son diferentes maneras de festejar y tener presente esta historia en nuestro presente”, afirmó a Elonce.

Participación y compromiso estudiantil

El rector consideró que las actividades permitieron conectar a los alumnos con los acontecimientos históricos que dieron origen al país. “Ese construir de los próceres que lucharon por la defensa de nuestro país hoy se mantiene en cada uno de nuestros estudiantes”, remarcó.

El acto patrio reunió a familias, docentes y estudiantes de distintos cursos, quienes compartieron una jornada cargada de emoción, tradiciones y expresiones culturales. Las presentaciones artísticas fueron uno de los momentos más destacados de la celebración escolar.

La participación de Luz Aguirre y el reconocimiento obtenido durante su actuación reflejaron el valor que tiene el folclore en las nuevas generaciones. Con esfuerzo, dedicación y pasión por el malambo, la joven entrerriana se prepara ahora para representar a la provincia en una competencia nacional.