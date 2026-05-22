Despliegue policial en Bajada Grande y barrio Cáritas tras reiteradas balaceras en la zona

REDACCIÓN ELONCE
Importante procedimiento policial en Bajada Grande por reiteradas balaceras. El operativo policial movilizó a unos 50 efectivos en Paraná. Buscan prevenir hechos violentos y responder a reclamos vecinales.
El operativo policial en Bajada Grande se desarrolló este viernes en la zona oeste de Paraná, con la participación de alrededor de 50 efectivos de la Policía de Entre Ríos. La medida formó parte de un esquema de controles y prevención que se viene implementando en diferentes barrios de la capital entrerriana ante reclamos de vecinos por episodios de violencia y abusos de armas de fuego.
El subjefe departamental de Paraná, el comisario inspector Juan Pablo Clausich, explicó que el despliegue se concentró especialmente en barrio Cáritas y sectores cercanos, donde se registraron hechos puntuales que motivaron una mayor presencia policial. “Esto es parte de una continuidad y de un compromiso de la institución para dar respuesta a los vecinos de Bajada Grande”, señaló durante la entrevista con Elonce.
El funcionario indicó que el operativo involucró tanto a personal convencional como a grupos especiales, con patrullajes, controles preventivos e identificación de personas, en distintos puntos considerados estratégicos por la fuerza de seguridad. Según precisó, el trabajo se diagramó a partir de denuncias, llamados al 911 e información aportada por los propios vecinos de la zona.
Prevención y trabajo coordinado con la Justicia
Clausich remarcó que los operativos buscan fortalecer la prevención y disminuir los episodios violentos vinculados al uso de armas de fuego. “Tenemos indicativos de dónde suceden los hechos y también información que brindan los vecinos, lo que nos permite focalizar la prevención”, sostuvo.
En ese sentido, aseguró que en las últimas semanas se observó una disminución de los hechos violentos en Bajada Grande, aunque reconoció que todavía existen sectores específicos donde continúan registrándose situaciones conflictivas. “Tenemos algunos hechos localizados en los cuales hay que prestar más atención”, explicó a Elonce.
Además, confirmó que la Policía trabaja de manera articulada con la Justicia provincial en el avance de distintas investigaciones. “Estamos trabajando con la esfera judicial, poniendo todo a disposición y realizando medidas judiciales como allanamientos y otros procedimientos”, afirmó el subjefe departamental. No obstante, reconoció que algunas de esas intervenciones “van dando pocos resultados” hasta el momento.
Reclamo vecinal y presencia policial
El operativo policial en Bajada Grande se enmarcó también en una serie de reuniones mantenidas entre autoridades policiales y comisiones vecinales de la zona. De acuerdo con lo expresado por Clausich, los encuentros permitieron conocer las principales preocupaciones de los habitantes del barrio y reforzar la presencia de efectivos en puntos considerados sensibles.
“Lo que le decimos a todos los vecinos es que confíen en la Policía y se comuniquen inmediatamente al 911”, manifestó el comisario inspector a Elonce, en referencia a los inconvenientes que puedan surgir en la zona. Según indicó, la fuerza dispuso recursos específicos y móviles afectados exclusivamente al sector para garantizar una respuesta rápida ante cualquier emergencia.
Durante el procedimiento se observaron móviles policiales, motocicletas y grupos especiales recorriendo distintas calles de Bajada Grande, mientras se desarrollaban controles vehiculares y patrullajes preventivos. La presencia policial generó expectativa entre vecinos de la zona, quienes venían reclamando mayores medidas de seguridad.
Continuidad de los controles en Paraná
Desde la Policía de Entre Ríos adelantaron que los operativos preventivos continuarán en otros barrios de Paraná como parte de una estrategia integral de seguridad urbana. El objetivo central será reforzar la prevención del delito y actuar de manera anticipada ante situaciones vinculadas a la violencia armada.
Las autoridades señalaron que la continuidad de estos procedimientos dependerá también de la información que surja de las denuncias vecinales y del trabajo coordinado con la Justicia. En ese marco, insistieron en la importancia de la participación ciudadana y la utilización de las líneas de emergencia para alertar sobre movimientos sospechosos o hechos delictivos.
El operativo policial en Bajada Grande volvió a poner el foco sobre la preocupación existente en distintos sectores de Paraná por los hechos de inseguridad y violencia. Mientras continúan los controles, la Policía busca sostener la presencia preventiva en las calles y fortalecer el vínculo con los vecinos de la zona.