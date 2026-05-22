Le arrojaron gas lacrimógeno a Ricky Martin durante un show

El cantante puertorriqueño debió interrumpir su presentación luego de que una persona lanzara gas lacrimógeno hacia el escenario. Tras la evacuación parcial, retomó el concierto.
Ricky Martin vivió uno de los momentos más tensos de su carrera durante un recital en Montenegro, cuando una persona arrojó gas lacrimógeno hacia el escenario en plena presentación.
El episodio ocurrió el jueves por la noche, mientras el artista daba inicio a la etapa europea de su gira “Ricky Martin Live”. La situación obligó a interrumpir abruptamente el espectáculo mientras parte del público se alejaba del lugar y recibía asistencia.
A raíz del incidente, el cantante y su equipo abandonaron preventivamente el escenario mientras actuaban las autoridades locales y el personal de seguridad.
Retomó el recital tras el incidente
La responsable de prensa del artista, Róndine Alcalá, confirmó a través de un comunicado que tanto Ricky Martin como los integrantes de su equipo se encontraban en buen estado.
Además, indicó que, pese a las recomendaciones de suspender el show, el cantante decidió regresar al escenario una vez que las autoridades garantizaron que la situación estaba controlada y que el público podía regresar de manera segura.
El recital continuó con normalidad y forma parte de la gira europea del artista, que incluye una puesta en escena con banda en vivo, bailarines y un amplio despliegue visual.