“Culmina con la Copa del Mundo”: Marcelo Bielsa confirmó su salida de Uruguay

El entrenador argentino Marcelo Bielsa confirmó que dejará de dirigir a la selección de Uruguay una vez finalizada la participación del equipo en el Mundial 2026. El anuncio se produjo durante un evento organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol y sorprendió por el momento elegido, a menos de un mes del inicio de la competencia.

Las declaraciones del técnico rápidamente generaron repercusión en Uruguay y también en el fútbol sudamericano, ya que la Celeste todavía se encuentra ultimando detalles de cara a la Copa del Mundo que comenzará el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

“Me pareció que era acertado describir cómo hicimos nuestro trabajo, que culmina con la Copa del Mundo”, expresó el DT durante la actividad organizada por la AUF.

El mensaje del entrenador argentino

En el mismo discurso, Marcelo Bielsa destacó la importancia personal que tendrá el Mundial dentro de su carrera profesional y agradeció la posibilidad de dirigir al seleccionado uruguayo.

“Es un milagro para la vida deportiva de cualquier profesional poder participar en una Copa del Mundo”, afirmó el entrenador rosarino. Además, agregó: “Yo particularmente voy a agradecer toda la vida a Uruguay, que me haya permitido poder disfrutar de una competencia como esa”.

Marcelo Bielsa.

Si bien desde hace tiempo existían versiones sobre una posible salida tras el Mundial, el anuncio oficial llamó la atención porque Uruguay todavía no confirmó la lista definitiva de futbolistas que participarán del torneo.

Un ciclo con respaldo y cuestionamientos

La etapa de Marcelo Bielsa en Uruguay estuvo marcada por buenos resultados deportivos, aunque también por cuestionamientos vinculados a algunas decisiones futbolísticas y a sus métodos de trabajo.

En las últimas horas, uno de los temas más comentados fue la ausencia de Luis Suárez en la prelista de 55 jugadores elaborada por el cuerpo técnico para la Copa del Mundo.

La selección uruguaya debutará el próximo 15 de junio ante Arabia Saudita en Miami y compartirá el Grupo H junto a España y Cabo Verde.