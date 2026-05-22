Cambian los vencimientos impositivos: ARCA dio más tiempo para Ganancias y Bienes Personales

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) prorrogó los vencimientos para la presentación y pago de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales correspondientes al período fiscal 2025.

La medida fue oficializada mediante la resolución 5851 publicada en el Boletín Oficial y establece que la nueva fecha límite para cumplir con ambas obligaciones tributarias será el 27 de julio.

La prórroga alcanza tanto a contribuyentes incluidos dentro del régimen general como a quienes adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias impulsado por el Gobierno nacional.

Qué cambia con la nueva resolución

Los vencimientos originales estaban previstos para mediados de junio y variaban según la terminación del DNI de cada contribuyente.

Desde ARCA señalaron que la extensión del plazo busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y otorgar más tiempo para la confección y presentación de las declaraciones juradas.

La decisión había sido anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, después de una reunión mantenida con tributaristas y profesionales de Ciencias Económicas que plantearon dificultades para cumplir con el cronograma previsto inicialmente.

En los fundamentos de la resolución, el organismo recaudador indicó que el plazo adicional permitirá mejorar las condiciones administrativas para contribuyentes y responsables alcanzados por los impuestos.

El reclamo de contadores y tributaristas

Los colegios y entidades vinculadas a Ciencias Económicas habían solicitado formalmente que los vencimientos fueran postergados al menos hasta mediados de julio.

Finalmente, ARCA decidió extender el plazo hasta fines de ese mes, en medio de la implementación de distintos cambios tributarios impulsados por el Gobierno nacional, segùn informò.

Uno de los puntos vinculados a esta modificación es el Régimen Simplificado de Ganancias, que hasta el momento sumó alrededor de 80.000 adhesiones, según datos oficiales.

El esquema forma parte de las medidas orientadas a incentivar la formalización de ahorros no declarados y facilitar el uso de los denominados “dólares del colchón”.

Qué contempla el nuevo esquema tributario

En febrero, el Gobierno reglamentó modificaciones vinculadas al Régimen Penal Tributario y al Procedimiento Tributario dentro del paquete conocido como “inocencia fiscal”.

Entre los principales cambios, se elevaron considerablemente los montos mínimos que determinan delitos fiscales.

En el caso de evasión simple, el piso pasó de 1,5 millones de pesos a 100 millones, mientras que para evasión agravada se incrementó de 15 millones a 1.000 millones de pesos.

Además, ARCA implementó un sistema simplificado para personas físicas con ingresos de hasta 1.000 millones de pesos anuales y patrimonios inferiores a 10.000 millones.