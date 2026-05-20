ARCA dejará de apelar fallos contra Ganancias sobre jubilaciones

ARCA dejará de apelar fallos que declaran inconstitucional el cobro del impuesto a las Ganancias sobre haberes jubilatorios. La medida representa un cambio significativo en la estrategia judicial del organismo recaudador y busca adecuarse a los criterios establecidos por la Corte Suprema desde 2019 en distintos expedientes vinculados a jubilados y pensionados.

La decisión fue adoptada mediante la Instrucción General 4/2026 SDGASJ, donde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero reconoció expresamente “la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de haberes jubilatorios”. A partir de ahora, los representantes fiscales deberán abstenerse de presentar nuevas apelaciones ante el máximo tribunal en este tipo de causas.

Además, el organismo también instruyó a desistir de los recursos extraordinarios y recursos de queja que ya se encuentren presentados y pendientes de resolución, siempre que los casos se encuadren dentro de la doctrina judicial consolidada en los últimos años.

El antecedente clave de la Corte Suprema

La decisión de ARCA tiene como principal sustento el fallo “García, María Isabel c/ AFIP”, dictado por la Corte Suprema el 26 de marzo de 2019. En aquella resolución histórica, el máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de distintos artículos de la Ley de Impuesto a las Ganancias aplicados sobre jubilaciones.

En ese expediente, la Corte analizó la situación de una jubilada de 79 años que padecía graves problemas de salud y sufría retenciones impositivas que llegaban a representar hasta el 31,94% de sus ingresos previsionales. Los jueces entendieron que la aplicación del tributo en ese contexto vulneraba el principio constitucional de igualdad.

Foto: Archivo Elonce.

Los magistrados Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco sostuvieron entonces que “el envejecimiento y la discapacidad son causas determinantes de vulnerabilidad”. En consecuencia, ordenaron reintegrar las sumas retenidas indebidamente a la demandante.

Desde aquel fallo, numerosos tribunales federales comenzaron a replicar el criterio establecido por la Corte Suprema, generando una fuerte acumulación de causas judiciales en las que jubilados reclamaban dejar de pagar Ganancias sobre sus haberes previsionales.

Qué cambia con la nueva estrategia de ARCA

Con la nueva instrucción interna, ARCA modifica formalmente su política judicial frente a este tipo de litigios. El documento firmado el 15 de mayo por el subdirector general de Asuntos Jurídicos del organismo, Gustavo Heber Paturlannes, ordena evitar nuevas apelaciones que ya cuentan con antecedentes adversos consolidados.

La resolución establece específicamente que los representantes fiscales deberán “consentir las sentencias sobre la cuestión de fondo” cuando las cámaras federales rechacen sistemáticamente las apelaciones vinculadas al impuesto sobre jubilaciones, señaló NA.

No obstante, el organismo mantendrá la posibilidad de continuar discutiendo aspectos vinculados a honorarios profesionales y costas judiciales. Según la instrucción, el objetivo es “no generar mayores erogaciones a cargo del Fisco Nacional”.

Foto: Archivo Elonce.

La medida también apunta a reducir el volumen de litigios que llegan hasta la Corte Suprema y evitar que el Estado continúe afrontando costos judiciales en causas donde la jurisprudencia ya aparece claramente definida.

Los casos que quedarán fuera de la medida

Si bien la decisión marca un cambio relevante en la postura de ARCA, la resolución aclara que no todos los expedientes quedarán alcanzados automáticamente por la nueva política judicial.

El organismo precisó que la medida no será aplicada en causas promovidas por asociaciones o colegios que no cuenten con legitimación activa suficiente para reclamar en representación de jubilados afectados.

Tampoco se desistirá de aquellas causas en las que ARCA considere que existen circunstancias particulares que podrían justificar una revisión del criterio judicial predominante o permitir una interpretación diferente por parte de los tribunales.

Mientras tanto, especialistas en derecho previsional consideran que la decisión podría acelerar la resolución de numerosos expedientes iniciados por jubilados en distintos puntos del país y consolidar definitivamente la doctrina fijada por la Corte Suprema respecto de la imposición del impuesto a las Ganancias sobre haberes previsionales.