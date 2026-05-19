Presentaron el plan de Uso Público del Parque Islas y Canales Verdes para potenciar el ecoturismo y el empleo

El Gobierno de Entre Ríos participó de la instancia pública que se realizó con el objetivo de regular las actividades recreativas, turísticas y educativas dentro de las 4.600 hectáreas protegidas del Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay.
El Gobierno de Entre Ríos participó de la instancia pública presencial donde se expusieron los lineamientos del plan de Uso Público del Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay; en un paso fundamental para la consolidación del desarrollo productivo sostenible y el posicionamiento estratégico de la región en términos ambientales y turísticos.
El encuentro, desarrollado en el Salón de Usos Múltiples de Colonia Elía, reunió a autoridades provinciales, municipales, organizaciones de la sociedad civil y vecinos; con el objetivo de regular las actividades recreativas, turísticas y educativas dentro de las 4.600 hectáreas protegidas.
La presentación general del documento estuvo a cargo del coordinador de la intendencia del parque, Alberto Zapata; y del secretario de Gobierno municipal, Sebastián Adón. El encuentro permitió visibilizar un modelo de co-gestión y articulación público-privada entre la Secretaría de Ambiente de la provincia, el municipio local, y las organizaciones WCS Argentina y Banco de Bosques.
Por el gobierno provincial, estuvieron presentes el presidente del Ente Mixto de Turismo, Jorge Satto; y el director de Ambiente y Cambio Climático, Maximiliano Gómez; quienes junto al intendente de Colonia Elía, Ramón Barrera, coincidieron en que la preservación del patrimonio natural es un eje dinamizador de la economía regional.
Gómez destacó el valor de este proceso como una política de Estado que ha tenido continuidad institucional: "No existe desarrollo posible en nuestra región sin el cuidado del ambiente, la protección de la naturaleza y la generación de oportunidades genuinas de trabajo y educación. Este parque, inspirado en los estándares de gestión de nuestros parques nacionales, es una muestra clara de que la conservación genera arraigo y valor agregado para las comunidades locales".
Por su parte, Jorge Satto; ponderó el impacto del plan de Uso Público para el fortalecimiento de la oferta turística entrerriana. El titular del área de turismo remarcó que contar con un esquema ordenado de actividades -como el senderismo, el kayakismo, el campamentismo y el turismo de naturaleza- otorga previsibilidad y sustentabilidad al destino, permitiendo el desarrollo de prestadores locales y atrayendo a visitantes interesados en el ecoturismo y la interpretación del patrimonio natural y cultural.
El intendente del Parque Natural, Alberto Zapata; celebró la participación de los residentes en este proceso de construcción colectiva que llevó cinco años de desarrollo, y que recopiló sugerencias a través de consultas públicas previas. En consonancia con lo expuesto en la presentación, resaltó el impacto sociolaboral inmediato en el territorio, detallando que actualmente decenas de vecinos de la localidad trabajan directamente en el área protegida, proyectando sumar más jóvenes bajo esquemas de voluntariado y formación técnica.