Fatal accidente vial en Paraná: murió una mujer de 78 años tras ser atropellada por una moto

Un accidente fatal en Paraná ocurrió durante el mediodía de este martes en la intersección de calles Mendoza y Cervantes, donde una mujer de 78 años fue atropellada por una motocicleta y sufrió heridas en la cabeza. El hecho movilizó a personal policial, servicios de emergencia y autoridades judiciales. Esta tarde, se confirmó el fallecimiento de la mujer que resultó herida.

Según se informó, una mujer de 44 años circulaba en una motocicleta Honda Bross de 125 cilindradas, junto a su hijo de 11 años por calle Cervantes. Al llegar al cruce con Mendoza, manifestó haber observado a una mujer que cruzaba corriendo por la senda peatonal, aunque no logró evitar el impacto.

A raíz de la colisión, las tres personas involucradas cayeron sobre la cinta asfáltica. La mujer que se conducía de manera peatonal, sufrió heridas de gravedad y debió ser asistida de urgencia en el lugar antes de ser trasladada al Hospital San Martín.

Intervino la Fiscalía tras el fallecimiento

Desde el nosocomio informaron posteriormente, que la mujer de 78 años presentaba un traumatismo de cráneo grave y que sufrió un paro cardiorrespiratorio que derivó en su fallecimiento.

Tras conocerse el deceso, tomó intervención la Fiscalía en turno, que dispuso el secuestro de la motocicleta involucrada en el siniestro vial. Además, se ordenó el traslado de la conductora a la Alcaidía de Tribunales.

Asimismo, las autoridades judiciales solicitaron la realización de un control de alcoholemia para avanzar con las actuaciones correspondientes y determinar las circunstancias en las que ocurrió el fatal accidente.