Caso Goyeneche: la autopsia de forenses nacionales concluyó que la muerte fue “multifactorial compleja”

El caso Goyeneche sumó este martes un nuevo capítulo judicial luego de que los abogados defensores de los policías Lisandro José María Romero y David Diego Ismael Vázquez informaran los resultados de las pericias realizadas por el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional. De acuerdo al informe presentado en el expediente, la muerte de Ariel Goyeneche fue consecuencia de una causa “multifactorial compleja”, descartándose lesiones traumáticas letales compatibles con una acción desmedida por parte de los efectivos imputados.

Según indicaron los letrados en un comunicado difundido públicamente, los estudios radiológicos y médicos practicados sobre el cuerpo de la víctima “no constataron fracturas ni indicadores compatibles con una conducta dolosa destinada a provocar la muerte”. La conclusión forense incorporada al Legajo Judicial Nº 247217 representa un elemento clave dentro de la investigación que busca esclarecer las circunstancias del fallecimiento ocurrido durante el procedimiento policial.

Los defensores sostuvieron además que los especialistas detectaron la existencia simultánea de diversos factores fisiológicos que habrían derivado en el desenlace fatal. Entre ellos mencionaron complicaciones respiratorias, metabólicas, cardiovasculares y toxicológicas, todo ello en un contexto de “extrema exigencia física” producto de la resistencia presentada por Ariel Goyeneche durante el episodio investigado.

Las pericias apuntan a un cuadro de “delirium agitado”

Foto: Archivo Elonce.

Otro de los puntos centrales revelados por el informe pericial tiene que ver con los resultados toxicológicos. De acuerdo con lo comunicado por la defensa, los análisis confirmaron la presencia de sustancias tóxicas compatibles con un cuadro de “agitación extrema y resistencia física”. Los médicos forenses describieron este estado como un episodio de “delirium agitado”, una condición clínica considerada crítica y asociada a un riesgo elevado de muerte súbita, publicó APF Digital.

En esa misma línea, los peritos habrían detectado alteraciones coronarias y lesiones cardíacas preexistentes en el cuerpo de Goyeneche. Según explicaron los abogados, estas patologías incrementaban significativamente la posibilidad de sufrir una descompensación fatal frente a situaciones de estrés intenso y consumo de sustancias. Para la defensa, estos hallazgos científicos refuerzan la hipótesis de que no existió intención homicida por parte de los funcionarios policiales imputados.

El informe nacional aparece ahora como una pieza central dentro del expediente judicial y podría influir en el rumbo de la causa. Hasta el momento, el proceso se encontraba marcado por fuertes cuestionamientos públicos y por interpretaciones contrapuestas respecto de la actuación policial y de las causas reales que provocaron el fallecimiento de Ariel Goyeneche.

La defensa insiste en que no hubo conducta dolosa

Tras conocerse los nuevos resultados periciales, los representantes legales de Romero y Vázquez remarcaron que las conclusiones científicas aportan “claridad objetiva” a una investigación atravesada por una fuerte sensibilidad social. En el comunicado, señalaron que durante gran parte del proceso “prevalecieron interpretaciones parciales y equivocadas” sobre los hechos ocurridos.

Asimismo, sostuvieron que las pruebas incorporadas a la causa respaldan “con firmeza” que se trató de “una tragedia humana profundamente compleja” atravesada por múltiples variables médicas y biológicas. En consecuencia, insistieron en que no existen elementos que permitan afirmar que los policías actuaron con intención de causar la muerte de Goyeneche.