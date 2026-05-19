Miss entrerriana representará al país en el Caribe: preparación, sueños y proyecto de preservación ambiental

La entrerriana Candela Córdoba Jordán, quien el pasado 9 de mayo fue elegida como Miss Caribe Argentina y ahora se prepara para representar al país en el certamen internacional que se realizará en Punta Cana, República Dominicana, en octubre. Desde Entre Ríos, la joven compartió su experiencia en diálogo con Elonce y expresó su emoción por este logro.

“Es un honor muy grande y un orgullo, algo que ansiaba muchísimo y para lo cual me preparé también muchísimo tiempo. Estoy muy contenta, todavía cayendo en lo que realmente es y en lo que va a ser”, expresó Candela al recordar el momento de su coronación nacional.

Un camino de preparación y constancia

La joven explicó que su recorrido comenzó en la instancia provincial, donde representó a Victoria en Villa San Justo, logrando su clasificación al certamen nacional. “Fui electa en el provincial representando a mi ciudad y comenzó un camino para el nacional que se llevó a cabo de manera virtual”, detalló.

En esa etapa, las participantes debieron realizar distintas producciones audiovisuales, incluyendo presentación personal, traje de gala, traje de baño y un mensaje social. “Tuvimos que preparar todo este tipo de documentos y enviarlos, luego se armó un video para la final que fue transmitida en vivo por YouTube”, explicó.

Candela también destacó su experiencia previa en certámenes locales. “En 2022 participé en la elección del carnaval en mi ciudad y fui segunda finalista. Eso me motivó a prepararme más y ver qué era lo que me faltaba”, recordó.

El desafío internacional en Punta Cana

El próximo paso será el certamen internacional Miss Caribe Universo, que se desarrollará en Punta Cana durante el mes de octubre. La joven entrerriana aseguró que ya se encuentra en plena preparación para esta nueva etapa.

“Seguimos con todos los preparativos a full, poniéndome a tono con lo que voy a tener que llevar. Es una gran oportunidad de poder representar nuestra esencia como argentinos”, afirmó.

En esta edición, el concurso reúne a representantes de distintos países y contempla categorías como Miss y Teen. Candela integró el grupo de seleccionadas nacionales junto a otras participantes de Entre Ríos, provincia que nuevamente tendrá representación internacional.

Un proyecto con identidad entrerriana

Además de su participación en el certamen, la victoriense presentó un proyecto social titulado “Herencias del Paraná”, enfocado en la preservación ambiental y la identidad regional.

“Se centra en lo ambiental, inspirado en el río, nuestra flora y fauna. Crecí con el aroma del río. La idea es llevar ese abrazo del Delta a diferentes ciudades para que las futuras generaciones reconozcan nuestra identidad”, explicó.

La victoriense que brillará en el Caribe: representará al país en un concurso Internacional

El proyecto busca promover la plantación de especies autóctonas y la conciencia ambiental, con la intención de expandirse a nivel nacional e internacional como parte de su presentación en el certamen.

Sueños, redes y acompañamiento

De cara a la competencia internacional, Candela expresó su principal objetivo. “Mi sueño es representar a la Argentina de la mejor manera, mostrar nuestros paisajes y nuestra gente, y generar el deseo de que quieran conocernos”, señaló.

También destacó el acompañamiento familiar y de la organización en esta nueva etapa. “Seguramente voy a estar acompañada por mi familia y por la organización de Miss Caribe Universo Argentina”, comentó.

Finalmente, invitó al público a seguir su camino a través de redes sociales. “Es un certamen que se mueve mucho por redes sociales y el apoyo de la gente es fundamental. Es lo más lindo que uno se lleva de estas experiencias”, concluyó.

Según la información oficial del calendario del concurso, la final internacional se desarrollará entre el 25 y el 29 de octubre de 2026.