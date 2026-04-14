Sofía Muñoz fue elegida Miss Reina Entre Ríos: "Hay que animarse a intentarlo"

REDACCIÓN ELONCE
Sofía Muñoz fue elegida Miss Reina Entre Ríos el 12 de abril en la ciudad de Concepción del Uruguay. “Hay que ir por el sí, porque el no ya lo tenemos. Hay que animarse a intentarlo y no bajar nunca los brazos, lo importante es no dejar de insistir", dijo a Elonce.
Sofía Muñoz fue elegida Miss Reina Entre Ríos el 12 de abril en la ciudad de Concepción del Uruguay.
En diálogo con Elonce, la joven compartió sus primeras sensaciones tras la coronación: “El 12 de abril se hizo la elección de Miss Universo y de Reinas Argentinas, en la cual Miss Universo salió Agostina Almará y yo salí como reina de Entre Ríos”.
Sobre su rol, explicó: “En mi caso, yo me encargo de representar lo que es la cultura, la identidad y el turismo de la provincia, yendo, por ejemplo, a eventos, a fiestas nacionales o donde a mí se me invite”. En ese sentido, subrayó el compromiso que implica el título: “Siempre estoy estudiando, manteniéndome al tanto de las informaciones, todo lo que tiene nuestra provincia, que es un montón”.
Muñoz también remarcó que la elección no se venía realizando con regularidad: “La elección se hace cada cierto tiempo, no se hace todos los años. Hace varios años no se hacía porque no había un director. Hace bastante no tenemos una reina de Entre Ríos”.
De cara al futuro inmediato, anticipó: “Tengo que ir en noviembre a Buenos Aires, a participar en el Reinas Argentinas y vamos a ver qué nos espera. Me tengo que preparar mucho porque compito contra las otras provincias”.
A pesar del nuevo rol, aseguró que su vida cotidiana no cambió demasiado: “Mi día a día es normal. La verdad que sí cambia un poco el tener la corona y el tener la banda, pero yo creo que lo más importante es no dejar de ser uno mismo, porque también yo llegué acá siendo yo misma, así que mi día a día es hasta ahora normal”.
Entre sus intereses personales, contó: “Me interesa mucho el deporte, me encanta el vóley, me gusta también leer. Jugaba al voley hasta el año pasado y este año dejé, me presenté y gané la corona”.
Respecto a los proyectos sociales, indicó: “En este certamen no era obligatorio presentar un proyecto social, sino tenerlo en cuenta, pero pienso arrancar un proyecto o sumarme a alguno”.
Además, destacó el clima vivido durante la competencia: “El director es un genio. Siempre me contuvo, siempre pensando en el bien de todas, siempre buscando que estemos cómodas. Y con las chicas también nos llevamos bien, son todas muy buenas personas, súper compañeras, se formó un grupo hermoso, seguimos en contacto”.
Finalmente, Muñoz compartió su visión a futuro: “La verdad que para el futuro me imagino cosas grandes. Yo tengo pensado seguir en este ámbito de los certámenes. También hago modelaje, pero la verdad que me gustó mucho y tengo pensado seguir. Ojalá pueda seguir ganando coronas”.
A modo de mensaje para quienes sueñan con participar en concursos similares, dejó una reflexión: “Hay que ir por el sí, porque el no ya lo tenemos. Hay que animarse a intentarlo y no bajar nunca los brazos… lo importante es no dejar de insistir, seguir con nuestra meta y más que nada siendo uno mismo”. Elonce.com