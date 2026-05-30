“Pequeño J” habló desde la cárcel: negó ser el autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela y reveló detalles de su fuga

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J” y uno de los principales acusados del triple crimen narco de Florencio Varela, rompió el silencio por primera vez desde la cárcel y brindó una entrevista para Infobae. Negó haber participado en los asesinatos y aseguró que fue señalado injustamente como autor intelectual.

Detenido bajo un régimen de alta seguridad en el penal de Marcos Paz, el joven habló tras haber ampliado su indagatoria ante la Justicia, donde ya había modificado su versión de los hechos. Según afirmó, pasó de ser considerado un jefe narco a un “simple mandadero” dentro de una estructura criminal más amplia.

Al ser consultado sobre las víctimas —Brenda, Morena y Lara—, “Pequeño J” expresó: “Me sentí mal cuando supe cómo las mataron. Me apenó mucho, no se hace eso, menos con mujeres”. También aseguró haber sentido miedo al verse involucrado en un caso de tal magnitud y por mencionar a personas que podrían representar un peligro para él.

La detención

El acusado fue detenido en Perú a fines de octubre de 2025, luego de haber huido hacia Bolivia junto a otro presunto integrante de la banda, Matías Ozorio.

Ambos fueron capturados en Lima tras una intensa búsqueda internacional. En su relato, Valverde Victoriano contó que inicialmente no quería escapar, pero accedió por conveniencia económica y porque su acompañante contaba con dinero.

Sobre el móvil del crimen, afirmó desconocer los motivos y negó que se haya tratado de un robo, una de las hipótesis iniciales. Además, sostuvo que nunca imaginó que las personas involucradas fueran capaces de cometer un hecho de tal brutalidad.

La causa también investiga a otros posibles implicados, entre ellos un presunto líder de la organización, mientras la Justicia intenta reconstruir el entramado detrás de uno de los crímenes más impactantes de los últimos años en el conurbano bonaerense.