Caso Agostina Vega: Renunció el abogado de Claudio Barrelier

El abogado Jorge Sánchez del Bianco presentó su renuncia a la defensa de Claudio Barrelier, único detenido en la causa por la desaparición y muerte de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida tras una semana de búsqueda en la ciudad de Córdoba. La decisión fue confirmada por fuentes judiciales y por el propio letrado.

Según trascendió, la dimisión del defensor se habría producido por “diferencias técnicas irreconciliables en cuanto a la estrategia defensiva a llevar adelante”, en un contexto de creciente tensión dentro del expediente judicial.

La salida del abogado ocurre en un momento crítico de la investigación, marcado por avances probatorios y por cambios en la declaración del imputado ante la fiscalía.

Un quiebre en la estrategia de defensa

Fuentes del caso señalaron que la decisión del letrado habría estado directamente vinculada a la última declaración indagatoria de Barrelier ante el fiscal Raúl Garzón, en la que el imputado habría modificado parte de su versión de los hechos.

Ese cambio en el relato habría generado un quiebre en la relación profesional entre el acusado y su abogado, lo que derivó en la renuncia formal presentada este sábado.

Barrelier, de 33 años y empleado municipal, se encuentra imputado por privación ilegítima de la libertad y es considerado el principal sospechoso por haber sido la última persona en tener contacto con la menor antes de su desaparición.

Avances de la investigación y nuevas pruebas

La renuncia del defensor se conoció pocas horas después de confirmarse el hallazgo del cuerpo de Agostina Vega en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital cordobesa, hecho que profundizó el impacto del caso en la opinión pública.

Durante el avance de la investigación, el imputado habría incurrido en contradicciones y posteriormente habría admitido haber falseado parte de su declaración inicial, lo que reforzó las sospechas en su contra dentro del expediente judicial.

Además, registros de cámaras de seguridad lo ubicarían junto a la adolescente el día de su desaparición, incluyendo el momento en que la menor ingresó a su domicilio, situación que inicialmente había negado.

Hipótesis y elementos incorporados a la causa

De acuerdo con fuentes judiciales, el acusado también habría reconocido haber estado en el descampado donde posteriormente se produjo el hallazgo del cuerpo, un dato considerado relevante para la reconstrucción de los hechos.

La investigación suma además testimonios de vecinos, registros de telefonía celular y la declaración de un remisero que habría trasladado a la adolescente hasta el punto de encuentro con el imputado, considerado clave para establecer la secuencia temporal del caso.

Con la renuncia del abogado defensor y el avance de nuevas pruebas, la causa continúa en una etapa de fuerte reconfiguración procesal, mientras la fiscalía profundiza la recolección de evidencias para determinar responsabilidades.