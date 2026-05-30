Juan Manuel Cerúndolo ganó un partido de casi seis horas y llegó a octavos de Roland Garros

Juan Manuel Cerúndolo protagonizó este sábado una de las grandes historias de Roland Garros al derrotar al español Martín Landaluce en un partido maratónico y clasificarse por primera vez en su carrera a los octavos de final de un Grand Slam.

El argentino se impuso por 6-4, 6-7(7), 7-6(4), 6-7(4) y 7-6(8), después de cinco horas y 58 minutos de juego en un encuentro extremadamente parejo y cargado de tensión hasta el último punto.

La victoria ratificó el gran momento que atraviesa Cerúndolo en París, donde ya había sorprendido al eliminar previamente al número 1 del mundo, el italiano Jannik Sinner.

Un partido agotador y lleno de tensión

El duelo entre Juan Manuel Cerúndolo y Landaluce tuvo un desarrollo muy equilibrado desde el comienzo, con puntos extensos y muy pocos errores no forzados por parte de ambos jugadores.

El argentino logró quedarse con el primer set, aunque el español reaccionó rápidamente para igualar el encuentro y estirar la batalla durante casi seis horas.

Los dos tenistas sostuvieron una enorme intensidad física y mental a lo largo del partido, que terminó definiéndose en el súper tie-break del quinto set.

Allí, Cerúndolo mostró mayor firmeza en los puntos decisivos y consiguió cerrar una victoria histórica para avanzar por primera vez a la segunda semana de un Grand Slam.

"Juanma": Porque Juan Manuel Cerúndolo eliminó a Martin Landaluce y enfrentará a Matteo Berrettini en los octavos de final de #RolandGarros pic.twitter.com/rM1do1mhK9 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 30, 2026

La reacción de Cerúndolo tras el triunfo

Después del partido, Juan Manuel Cerúndolo reflejó el enorme desgaste físico y emocional que implicó el encuentro. “No puedo más. Estoy destruido. Me quiero ir a dormir, no sé qué decir, se me apagó la batería”, expresó el argentino tras sellar la clasificación.

En los octavos de final de Roland Garros tendrá un nuevo desafío de alto nivel frente al italiano Matteo Berrettini, que también protagonizó un extenso partido para avanzar de ronda.

El tenista europeo derrotó al argentino Francisco Comesaña luego de cinco horas y 13 minutos de juego, en otro duelo cargado de dramatismo.

Derrotas para Francisco Cerúndolo y Comesaña

La jornada había comenzado con la eliminación de Francisco Cerúndolo, que cayó sorpresivamente ante el estadounidense Zachary Svajda en cinco sets.

El norteamericano se impuso por 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 6-3, después de poco más de tres horas de juego.

Francisco Cerúndolo nunca logró sentirse cómodo en el partido y llegó incluso a mostrar su fastidio durante el desarrollo del encuentro, donde atravesó momentos de mucha tensión.

Más tarde, Comesaña también quedó eliminado frente a Berrettini en otro duelo extremadamente parejo que terminó definiéndose en el quinto set.