Batacazo argentino en Roland Garros: Juan Manuel Cerúndolo sacó al número uno del mundo

El argentino Juan Manuel Cerúndolo protagonizó este jueves uno de los grandes golpes de Roland Garros al eliminar al número uno del mundo, Jannik Sinner, y avanzar por primera vez en su carrera a la tercera ronda de un Grand Slam.

El tenista de San Isidro se impuso por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 después de tres horas y 36 minutos de juego en un partido que cambió completamente a partir de los problemas físicos que sufrió el italiano en el tercer set.

De esta manera, Juan Manuel Cerúndolo consiguió la victoria más importante de su carrera y se metió en un selecto grupo de tenistas argentinos que lograron derrotar al líder del ranking ATP.

Sinner no pudo recuperarse físicamente

Jannik Sinner dominaba el partido con claridad durante los primeros dos sets, pero comenzó a sufrir fuertes molestias físicas y calambres que condicionaron su rendimiento en la segunda mitad del encuentro.

El italiano nunca logró recuperarse completamente y terminó cediendo ante el crecimiento de Juan Manuel Cerúndolo, que aprovechó el momento para cambiar el desarrollo del partido y quedarse con una victoria histórica sobre el polvo de ladrillo parisino.

La derrota además dejó a Sinner sin chances de conquistar Roland Garros, el único Grand Slam que todavía no pudo ganar en su carrera.

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La reacción de Juan Manuel Cerúndolo

Más allá de la magnitud del triunfo, Juan Manuel Cerúndolo mostró humildad al momento de hablar después del partido y puso el foco en la situación física de su rival.

“Es muy difícil para él, me siento mal por Jannik. Tuve suerte, él merecía ganar el partido”, expresó el argentino apenas finalizado el encuentro.

Además, le deseó una pronta recuperación al italiano y destacó su felicidad por el momento que atraviesa en el circuito.

“Espero que se recupere pronto. Estoy muy feliz y voy a seguir intentando jugar mi mejor tenis. Esta es mi mejor superficie”, afirmó.

Juan Manuel Cerúndolo.

También ganó Francisco Cerúndolo

La jornada terminó siendo redonda para la familia Cerúndolo en Roland Garros, ya que Francisco Cerúndolo también consiguió una importante victoria.

El argentino derrotó al francés Hugo Gaston por 2-6, 6-4, 6-2 y 6-1 en un partido cargado de tensión por el ambiente generado por el público local.

Con ese triunfo, Francisco avanzó a la tercera ronda, donde enfrentará al estadounidense Zachary Svajda. En cambio, Facundo Díaz Acosta quedó eliminado después de perder en cinco sets frente al estadounidense Learner Tien.