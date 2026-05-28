Buscan a un hombre de 68 años que fue a pescar a Bajada Grande y no regresó

Solicitan colaboración para encontrar a Daniel López, de 68 años, quien fue visto por última vez en la zona de Punta del Mono, en Bajada Grande.
Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicitaron la colaboración de la comunidad para localizar a Daniel López, un hombre de 68 años que desapareció luego de haber salido a pescar en la capital entrerriana.
López fue visto por última vez este miércoles alrededor de las 9, cuando se dirigió a la zona de Bajada Grande, más precisamente al sector conocido como “Punta del Mono”, en Paraná. Esa habría sido la última comunicación que mantuvieron con él.
De acuerdo a los datos aportados, el hombre es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,70 metros de altura, tiene tez morena, cabello canoso y poca barba. Además, posee un tatuaje en el pecho con el dibujo de una rosa y una cara.
Las autoridades indicaron que al momento de ausentarse podría haber estado vestido con prendas del club Boca Juniors.
Ante la preocupación por la falta de noticias sobre su paradero, desde la Justicia solicitaron que cualquier información que pueda resultar útil sea comunicada de manera inmediata a las autoridades.
Para aportar datos, la población puede comunicarse al 911 o a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial, al teléfono 0800-444-6372.