Boca pone en juego su clasificación en un partido clave ante Universidad Católica

Boca afrontará este jueves uno de los partidos más importantes del semestre cuando reciba a Universidad Católica de Chile por la sexta y última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

El encuentro comenzará a las 21:30 en La Bombonera y el equipo argentino llegará con la obligación de ganar para asegurar su clasificación a los octavos de final del certamen continental.

El árbitro será el colombiano Wilmar Roldán, mientras que David Rodríguez estará a cargo del VAR. Además, el partido podrá verse a través de Fox Sports y Disney+ Premium.

Boca llega obligado a ganar

El presente de Boca en la Copa Libertadores no es el esperado y el equipo dirigido por Claudio Úbeda acumula tres partidos sin victorias en el torneo. La situación se volvió todavía más delicada después del empate 1-1 frente a Cruzeiro en la fecha pasada, un encuentro en el que el Xeneize jugó gran parte del segundo tiempo con superioridad numérica y no logró aprovecharlo.

Boca le ganó a la U en Chile.

Por eso, el duelo ante Universidad Católica aparece como una verdadera final para el conjunto azul y oro. En La Bombonera, Boca intentará hacerse fuerte ante su gente para evitar una eliminación que podría significar un duro golpe en el semestre.

Las bajas que preocupan a Úbeda

De cara a este compromiso, Claudio Úbeda no podrá contar con algunas piezas importantes del plantel. Santiago Ascacíbar deberá cumplir una fecha de suspensión, mientras que el delantero uruguayo Miguel Merentiel quedó descartado debido a una lesión.

Las ausencias obligarán al entrenador a reorganizar el equipo en un partido decisivo para el futuro internacional del club. A pesar de eso, Boca buscará imponer condiciones desde el inicio para quedarse con los tres puntos.

Úbeda no cuenta con varios jugadores por distintos motivos.

Por su parte, Universidad Católica llega como líder del Grupo D con 10 puntos, aunque una derrota podría complicar seriamente su clasificación. El conjunto chileno dependerá también de lo que ocurra en el cruce entre Cruzeiro de Brasil y Barcelona de Ecuador.

Formaciones

El probable equipo de Boca sería con Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes y Ander Herrera; Tomás Aranda; Milton Giménez y Exequiel Zeballos.

Por su parte, Universidad Católica formaría con Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui; Jimmy Martínez, Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes.

En una noche decisiva para su futuro internacional, Boca buscará dejar atrás las dudas futbolísticas y conseguir una victoria que le permita seguir en carrera en la Copa Libertadores.