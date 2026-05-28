Vandalismo en colectivos: empresa San José alertó que los ataques “se van agravando”

Los daños que sufrió la unidad del transporte urbano de Paraná

En la noche del miércoles se registró un incendio en un colectivo del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Paraná y desde la empresa San José, prestataria del servicio, denunciaron que fue un nuevo hecho de vandalismo.

Según indicaron, la unidad fue alcanzada por una botella con combustible tipo molotov mientras se encontraba en la cabecera de línea, en la zona de 41 Viviendas.

El episodio ocurrió alrededor de las 22.40 y afectó al interno 20 de la línea F. El colectivo estaba detenido e iniciando un nuevo recorrido cuando desconocidos arrojaron el elemento incendiario, que provocó importantes daños materiales.

En diálogo con Elonce, el gerente de la empresa San José, Hugo Ruiz, manifestó que “estamos muy preocupados, con mucha inseguridad. Nuevamente tenemos una situación parecida a la anterior donde se nos arrojó una botella con un combustible tipo molotov y ocasionó este daño”, expresó.

Denunciaron otro ataque con bomba molotov contra un colectivo de la línea F

Advierten una escalada en los ataques

Ruiz indicó que el hecho está siendo investigado y aguardan el informe de Criminalística para avanzar con las actuaciones correspondientes. “Estamos trabajando cómo prevenir estas situaciones, que son imposibles y la verdad que tenemos mucha inseguridad”, sostuvo.

Además, remarcó que los hechos vandálicos fueron aumentando en intensidad en los últimos meses. “Cada vez se van agravando los hechos, no son consistentes en cosas leves. Empezó por vidrios de una puerta, después vidrios del vehículo, después piedrazos, miguelitos y ahora tenemos dos hechos consecutivos que tienen que ver con principio de incendio”, detalló.

El empresario confirmó que, al momento del ataque, no había pasajeros en el colectivo. “Esa es la cabecera de línea. El chofer había parado el coche para arrancar con su nueva vuelta”, explicó.

Ya contabilizaron más de 50 hechos vandálicos

Durante la entrevista, Ruiz reveló la magnitud de los ataques sufridos por la empresa desde el inicio de la prestación del servicio. “Tenemos en total en este momento 51 hechos de vandalismo”, afirmó.

Al respecto, consideró que se trata de una cifra alarmante para el corto tiempo de funcionamiento de la firma en el área metropolitana. “Es importantísimo. El municipio nos comenta que la historia del transporte no ha tenido esa cantidad de vandalismo”, señaló.

Consultado sobre la posibilidad de identificar a los responsables, Ruiz respondió: “Estoy rogando que haya algún dato respecto a quiénes fueron”.

También fue consultado acerca de si los hechos podrían estar relacionados con el conflicto gremial con UTA, aunque evitó hacer vinculaciones. “No puedo vincular nada”, respondió.

Desde la empresa indicaron que continúan trabajando junto a la Policía y el municipio para reforzar medidas de prevención. Sin embargo, reconocieron la dificultad de evitar este tipo de ataques debido a la modalidad con la que ocurren.

Finalmente, Ruiz destacó que los ataques suelen producirse sobre el final de los recorridos y que, hasta el momento, no hubo choferes ni pasajeros lesionados. Elonce.com