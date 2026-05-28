Investigan la muerte de un hombre tras ser desconectado del respirador por “otra paciente”

La Justicia investiga la muerte de un hombre que permanecía internado en el Hospital Durand de la Ciudad de Buenos Aires y que, presuntamente, habría sido desconectado del respirador mecánico por otra paciente.

El episodio ocurrió el pasado viernes 22 de mayo en el área de terapia intermedia del centro de salud y generó una fuerte conmoción tanto entre la familia de la víctima como entre trabajadores del hospital.

Según trascendió, el paciente fallecido fue identificado como José Ignacio Sequeira, quien había ingresado días antes con un cuadro de neumonía bilateral.

Qué ocurrió en la habitación

De acuerdo a la reconstrucción preliminar, el hombre se encontraba internado con asistencia respiratoria mecánica después de haber sido inducido al coma debido a la gravedad de su cuadro clínico.

Familiares señalaron a la Agencia NA que durante los días previos había mostrado leves mejorías y que permanecía estable.

Sin embargo, todo cambió durante la mañana del viernes, cuando personal médico ingresó a la habitación tras una situación de emergencia.

Hospital Durand.

“Nos dijeron que cuando acudieron encontraron a esta persona parada frente a la cama con el tubo de oxígeno que se pone en la tráquea en la mano, se lo había sacado”, relató Germán, hijo del paciente fallecido.

Según explicó, los médicos intentaron reanimar a su padre durante aproximadamente media hora, pero no lograron revertir la situación.

El hombre murió entre las 11 y las 12 del mediodía, según indicaron desde el entorno familiar.

La denuncia y la investigación

El caso fue denunciado inicialmente por trabajadores del Hospital Durand, quienes difundieron un comunicado advirtiendo sobre presuntas fallas de seguridad y falta de personal en el área.

En ese texto señalaron que “un hombre internado murió luego de que un paciente psiquiátrico le desconectara el respirador”.

De acuerdo con los primeros informes, la mujer involucrada sería una paciente con problemas de salud mental que anteriormente se habría fugado de otros centros especializados.

Actualmente permanece bajo custodia policial mientras avanza la investigación judicial para determinar cómo ocurrió el hecho y establecer posibles responsabilidades.

En paralelo, la familia del hombre fallecido analiza iniciar acciones legales vinculadas al caso y a las condiciones de seguridad dentro del hospital.