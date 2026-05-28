Automotriz china lanzará nuevos autos híbridos y eléctricos en Argentina

La automotriz china BYD ampliará su oferta en Argentina con nuevos SUV y sedanes híbridos y eléctricos. La demanda creció y ya faltan unidades.
La automotriz china BYD avanza con una fuerte estrategia de expansión en Argentina y anunció el lanzamiento de nuevos modelos híbridos y eléctricos para ampliar su presencia en el mercado local. La marca ya comercializa cinco vehículos en el país y busca consolidarse entre las más vendidas.
Actualmente, la oferta de BYD en Argentina incluye los modelos eléctricos Dolphin Mini y Yuan Pro, además de los híbridos Song Pro DM-i, Atto 2 DM-i y la pick-up Shark. Según trascendió, la demanda creció de manera sostenida y comenzó a generar faltantes de unidades en concesionarias.
En ese contexto, la filial local incrementó los pedidos de producción para importar más vehículos y sostener el abastecimiento. La automotriz ya ocupa el sexto puesto en el ranking de ventas por marcas del mes y apuesta a seguir creciendo en el corto plazo.
Nuevos lanzamientos previstos para 2026
Dentro de su plan de expansión, BYD confirmó que lanzará tres nuevos modelos en Argentina durante este año. El primero será el Seal U, un SUV híbrido enchufable que comenzará su preventa en los próximos días y cuyo lanzamiento comercial está previsto para la segunda mitad de junio.
El vehículo llegará en versión 4x2 y contará con tecnología híbrida DM-i, que combina un motor naftero 1.5 con un motor eléctrico de alta eficiencia. Según las especificaciones difundidas, ofrecerá una autonomía combinada superior a los 1.000 kilómetros.
Además, BYD prevé ampliar su red de concesionarios en el país para acompañar el crecimiento de ventas y la llegada de nuevos modelos.
SUV todoterreno y competencia con Toyota
Otro de los lanzamientos previstos será la línea BYD Leopard, también conocida como Fang Cheng Bao. Se trata de una familia de SUV todoterreno de lujo con versiones híbridas y eléctricas.
Entre sus variantes se destacan el Leopard 3, completamente eléctrico; el Leopard 5, híbrido enchufable con más de 600 caballos de fuerza; el Leopard 7, equipado con tracción inteligente 4x4; y el Leopard 8, considerado el modelo insignia de la marca.
Según se informó, estos vehículos buscarán competir con modelos como Toyota SW4 y Ford Everest dentro del segmento SUV premium.
El sedán híbrido que apuntará al Corolla
La automotriz también confirmó el desembarco del BYD King, un sedán híbrido enchufable que intentará posicionarse como rival directo del Toyota Corolla.
El modelo incorporará tecnología DM-i, con un motor naftero de 1.5 litros combinado con un motor eléctrico y batería Blade de 8,3 kWh. La potencia alcanzará los 204 caballos y la autonomía total llegará a 1.175 kilómetros.
En paralelo, BYD comenzó a importar algunos modelos fuera del régimen especial sin arancel extrazona, como ocurre con la pick-up Shark, en medio del crecimiento sostenido de la marca en el mercado automotor argentino.