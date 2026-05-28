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Suba en las tasas aeroportuarias impactaría en el precio de los pasajes

La ANAC aplicará desde este jueves una suba en las tasas de seguridad aeroportuaria que impactará en vuelos de cabotaje, regionales e internacionales.

28 de Mayo de 2026
Suben las tasas aeroportuarias
Suben las tasas aeroportuarias

La ANAC aplicará desde este jueves una suba en las tasas de seguridad aeroportuaria que impactará en vuelos de cabotaje, regionales e internacionales.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aplicará desde este jueves una nueva actualización en las tasas de seguridad aeroportuaria. La medida tendrá impacto directo en el valor final de los pasajes aéreos en la Argentina.

El cambio más fuerte se dará en los vuelos de cabotaje, donde el cargo pasará de $20 a $6.500 por ticket. Además, también habrá incrementos en las rutas regionales e internacionales.

 

Según el nuevo esquema oficial, la tasa para vuelos regionales subirá de USD 4,42 a USD 5, mientras que para los trayectos internacionales aumentará de USD 8 a USD 9.

 

Tarifas y competitividad

Desde el mercado aeronáutico señalaron que el encarecimiento de las tasas podría repercutir rápidamente en las tarifas y afectar la competitividad del sector. De acuerdo con estimaciones privadas, un incremento del 15% en los cargos aeroportuarios puede traducirse en una suba adicional de alrededor de USD 0,54 por pasajero, cifra que se suma al ajuste aplicado previamente por la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

 

En ese contexto, referentes del sector sostienen que actualmente volar desde Argentina puede costar hasta el triple que hacerlo desde Brasil o Chile para cubrir distancias similares, debido a la carga impositiva y al peso de las tasas operativas. Además de los nuevos cargos, en el precio final de los pasajes influyen el IVA, percepciones impositivas del 30% y costos asociados al aterrizaje y control aéreo.

 

Fuentes oficiales explicaron que la actualización busca “recomponer el financiamiento del sistema” y garantizar inversiones vinculadas a la seguridad operacional. Según indicaron, los recursos obtenidos permitirán financiar mejoras en infraestructura aeroportuaria, modernización tecnológica, capacitación de personal y refuerzo del sistema de salvamento y extinción de incendios.

Las objeciones más duras llegaron desde la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA). Su CEO, Peter Cerdá, advirtió que la Argentina se convirtió en el país con los costos operativos más elevados de la región y aseguró que los incrementos “ponen en riesgo la competitividad del mercado local”.

 

El directivo sostuvo que las tasas y costos acumulados ya aumentaron más de 35% en los últimos dos años y medio y comparó los valores argentinos con los europeos. Según explicó, un vuelo internacional que atraviesa el espacio aéreo argentino desde Jujuy hasta Ushuaia debe pagar cerca de 8.320 euros, mientras que en Europa el costo promedio es considerablemente menor.

 

Además, adelantó que solicitarán la intervención del ministro de Economía, Luis Caputo, para intentar frenar nuevas subas.

Temas:

tasas aeroportuarias ANAC pasajes Vuelos
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