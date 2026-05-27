Una mujer sufrió graves lesiones en varias partes del cuerpo, incluyendo la cara, tras ser atacada por pitbulls

Una mujer de 46 años sufrió graves heridas luego de un brutal ataque de pitbulls ocurrido en la localidad de Cayastá, departamento Garay, en la provincia de Santa Fe. El episodio se registró durante la noche del martes, cuando la víctima regresaba a su vivienda y fue sorprendida por dos perros de raza pitbull que la mordieron en distintas partes del cuerpo.

El hecho ocurrió en inmediaciones de Hernandarias y cortada Los Patíes. Según consta en el parte policial, los animales serían propiedad de una vecina de la zona que ya fue identificada por las autoridades. La mujer atacada sufrió lesiones en la cara, brazos, piernas y en el muslo izquierdo, por lo que debió recibir asistencia médica de urgencia.

De acuerdo al relato de la víctima, los perros —uno de color marrón y otro atigrado marrón con negro— la atacaron violentamente mientras caminaba cerca de su domicilio. Los gritos desesperados alertaron a su yerno, quien salió rápidamente para auxiliarla y lograr apartar a los animales, publicó AIRE.

Trasladada de urgencia al hospital Cullen

Luego del ataque, personal policial acudió al lugar y solicitó una ambulancia local para asistir a la mujer herida. En primera instancia, recibió atención médica en el nosocomio de la localidad, aunque posteriormente la médica policial dispuso su traslado al hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe debido a la gravedad de las lesiones.

El diagnóstico médico determinó que la víctima presentaba “lesiones de carácter graves”. Permaneció internada bajo observación y finalmente recibió el alta médica este miércoles al mediodía, luego de las curaciones correspondientes.

Según trascendió, la mujer aseguró ante las autoridades que no sería la primera vez que esos perros protagonizan episodios agresivos contra personas de la zona, una situación que ahora quedó bajo investigación judicial.

Secuestraron preventivamente a los perros

Tras el ataque, intervino la fiscalía correspondiente, que ordenó el secuestro preventivo de los animales involucrados mientras avanza la causa judicial. Además, se inició un expediente contra los propietarios de los perros por el delito de “lesiones culposas graves por mordedura de can”.