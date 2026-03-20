Una mujer sufrió la amputación de un dedo tras el ataque de un pitbull  

Una mujer de 45 años sufrió una grave lesión este jueves al mediodía en Santa Fe tras ser atacada por un pitbull, que le provocó la pérdida de parte del pulgar de su mano izquierda. El hecho ocurrió cuando intentó separar a su perro de otro animal en medio de una pelea.

El incidente tuvo lugar en calle José Cibills al 5100, donde, en medio del enfrentamiento entre los perros, una mujer quiso separarlos pero el animal la mordió y le causó una herida de gran magnitud.

Luego del ataque, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Iturraspe, donde los profesionales confirmaron la gravedad de la lesión: una mordedura que le provocó la pérdida de una parte del pulgar de la mano izquierda.

Por la complejidad del cuadro, posteriormente fue derivada al Hospital Cullen para continuar con un tratamiento más especializado.

Tras recibir atención médica, la víctima radicó la denuncia en una comisaría. A partir de su declaración y por disposición de la Fiscalía, la Policía se presentó en el lugar del hecho para identificar a los propietarios del perro, quienes no quedaron detenidos.

El animal, en tanto, fue retenido y permanece bajo resguardo mientras se investiga cómo se produjo el episodio.