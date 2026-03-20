Lluvias, vientos y posible granizo: elevan a naranja la alerta por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional elevó esta madrugada a naranja el nivel de alerta para una zona de Entre Ríos. Según el reporte, durante esta noche en los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay podrían producirse tormentas fuertes, algunas localmente severas.

Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 60 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Mientras tanto, para el sábado rige una advertencia amarilla para toda nuestra provincia.

Al respecto, se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual.