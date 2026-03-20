 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Lluvias, vientos y posible granizo: elevan a naranja la alerta por tormentas

La advertencia incluye a Paraná y otros departamentos entrerrianos. Prevén actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y fuertes ráfagas de viento. Para el sábado rige alerta amarilla en toda Entre Ríos.

20 de Marzo de 2026
Alerta para Entre Ríos
Alerta para Entre Ríos

La advertencia incluye a Paraná y otros departamentos entrerrianos. Prevén actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y fuertes ráfagas de viento. Para el sábado rige alerta amarilla en toda Entre Ríos.

El Servicio Meteorológico Nacional elevó esta madrugada a naranja el nivel de alerta para una zona de Entre Ríos. Según el reporte, durante esta noche en los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay podrían producirse tormentas fuertes, algunas localmente severas.

 

Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 60 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

 

Mientras tanto, para el sábado rige una advertencia amarilla para toda nuestra provincia.

 

Al respecto, se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

 

Temas:

Alerta Amarilla Entre Ríos Tormentas fuertes alerta por tormentas Granizo Alerta naranja
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso