Eclipse solar total de 2026: cuándo y dónde observar el fenómeno astronómico del año

El eclipse solar total de 2026, uno de los fenómenos astronómicos más esperados, será visible en varias ciudades de España el próximo 12 de agosto. Millones de personas podrán vivir la experiencia de ver el Sol completamente cubierto por la Luna.
El eclipse solar total del próximo 12 de agosto de 2026 se perfila como el gran acontecimiento astronómico del año. Este fenómeno, que sucederá a finales del verano, hará que una amplia franja del hemisferio norte, y en particular España, quede sumida en una oscuridad repentina, un espectáculo natural que se podrá observar en diferentes puntos del país. Los primeros en experimentar este evento serán los habitantes de la costa cantábrica, y más tarde recorrerá varias ciudades de la península, brindando a millones de personas una oportunidad única para presenciar la "noche en pleno día".
El eclipse comenzará a las 15:34:15 GMT, con su fase parcial, para dar paso a la totalidad a las 16:58:09. Durante el pico máximo, que se alcanzará a las 17:46, el Sol quedará completamente cubierto por la Luna, y la oscuridad se extenderá por algunos minutos, hasta las 18:34, cuando finalice la totalidad. En el caso de España, ciudades como Gijón, Oviedo, Santander, Bilbao, Burgos, Zaragoza y Castellón serán las más beneficiadas, ya que se encuentran en la ruta de la sombra de la Luna.
Un evento de gran magnitud para España
Para España, este eclipse tiene un valor histórico y científico sin precedentes. La última vez que un eclipse solar total cruzó el territorio español fue en 1905, lo que añade un toque especial al evento de 2026. La franja de totalidad, donde la oscuridad será total, ingresará por la costa cantábrica, afectando ciudades como La Coruña, Lugo, y Ferrol en Galicia. Desde allí, la sombra lunar se desplazará hacia el sur, pasando por Asturias, Cantabria, Castilla y León, Aragón, La Rioja, País Vasco, y Cataluña.
En Galicia, el eclipse alcanzará su punto máximo en las ciudades de Santiago de Compostela, Pontevedra y Vigo, donde la cobertura será casi total, aunque la oscuridad no será tan profunda como en el norte. En la región de Castilla y León, se podrá disfrutar de una vista privilegiada del eclipse, con la posibilidad de ver la corona solar rodeando monumentos como la Basílica del Pilar en Zaragoza. Además, los expertos recomiendan lugares como Tierra de Campos, en Valladolid, para vivir la experiencia astronómica en su máxima expresión.
Un fenómeno ideal para la ciencia y la divulgación
Este eclipse tiene un fuerte componente científico, ya que permitirá a los astrónomos estudiar la corona solar y otros fenómenos del Sol que, normalmente, son imposibles de observar debido a la intensa luz solar. Durante la fase de totalidad, los especialistas podrán analizar las eyecciones de masa coronal y el viento solar, ofreciendo valiosos datos para la investigación. La observación directa será posible solo en la franja de totalidad, por lo que será imprescindible usar anteojos certificados para evitar daños en los ojos, publicó Infobae.
A pesar de la magnitud del evento, las condiciones climáticas de agosto favorecen la visibilidad en muchas áreas de España, ya que los cielos despejados son comunes en esa época del año. Sin embargo, las zonas urbanas, especialmente las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, no estarán en la ruta de la totalidad, aunque experimentarán un eclipse parcial. Para las ciudades de la franja de totalidad, la Comisión Interministerial del Trío de Eclipses ya ha coordinado una serie de actividades para garantizar una observación segura y educativa para todos los interesados.
En resumen, el eclipse solar total de 2026 será un fenómeno inolvidable, no solo para los apasionados de la astronomía, sino también para cualquier persona que quiera ser testigo de uno de los eventos más impactantes que se pueden ver desde la Tierra. Con el respaldo de autoridades científicas y una planificación detallada, España se prepara para recibir a miles de turistas y observadores internacionales que disfrutarán de este acontecimiento único.