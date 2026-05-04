“Es una ciudad privilegiada pero impacta el 30% menos de coparticipación”, afirmó el intendente de San José

REDACCIÓN ELONCE
En una entrevista exclusiva con Elonce, el intendente Gustavo Bastian abordó la gestión en San José, el contexto económico y el panorama político en Entre Ríos.
En diálogo con Elonce, Gustavo Bastian, intendente de San José, realizó un amplio repaso por la gestión local, el contexto económico actual y el escenario político provincial y nacional. Durante la entrevista, el jefe comunal del Partido Justicialista hizo hincapié en el rol de los municipios frente a las demandas sociales y las dificultades que atraviesan las administraciones locales.
“Hoy las intendencias estamos sumamente complicadas por la situación en la que vivimos, y porque somos el primer parámetro que tiene el vecino para ir a reclamar”, afirmó al explicar el rol central que cumplen los municipios frente a la crisis.
En ese sentido, destacó que su ciudad mantiene cierto dinamismo: “San José es una ciudad privilegiada porque es industrial y el turismo viene creciendo mucho, pero aun así desde el municipio venimos acompañando con obras y acciones en los barrios”.
Gestión local y mayor demanda social
El intendente subrayó que las necesidades más urgentes se evidencian en los sectores más vulnerables. “La gente que vive la diaria o la quincenal, la de changa, es la más afectada por este modelo económico”, señaló.
En ese marco, remarcó el rol activo del municipio: “Hoy el municipio está cumpliendo y supliendo muchas de esas necesidades”.
Sobre el funcionamiento interno, aclaró: “Tenemos personal de planta permanente y personal contratado, y la gran mayoría cuenta con los mismos beneficios, con cargas sociales incluidas”.
Servicios sostenidos, pero con menos recursos
A pesar del contexto, la gestión local intenta sostener servicios básicos. Sin embargo, la pérdida de la coparticipación impacta. “Los servicios se vienen prestando bien, pero la preocupación es la cuestión económica”, explicó. Y detalló cifras concretas: “Venimos perdiendo casi un 30% de coparticipación en estos primeros cuatro meses del 2026”.
El dato más significativo grafica el problema: “En marzo recibimos la misma plata que en marzo del año pasado, con todo el aumento de costos que eso implica”.
Ausencia de apoyo y nuevas responsabilidades
Bastian fue crítico con la falta de acompañamiento de otros niveles del Estado. “Hoy no hay nada de eso. La municipalidad paga el combustible de los patrulleros, compra cubiertas y también colabora con las escuelas”, afirmó. Y agregó: “Hay una ausencia total por parte de los dos estamentos del Estado, tanto provincial como nacional”.
También cuestionó la centralización de decisiones: “Muchas cosas que se definen no se consultan, subestimando la decisión de la ciudadanía”.
Política, autocrítica y futuro del peronismo
El intendente también se refirió al escenario político. “Tenemos que tener propuestas concretas de cara a la sociedad”, sostuvo.
En relación al contexto nacional, expresó: “La sociedad creyó que se iba a vivir mejor y hoy nada de eso está pasando”.
Y remarcó la necesidad de reconstruir confianza: “El peronismo tiene que generar una alternativa que devuelva la sensación de previsibilidad y la esperanza”.
“Hoy hablarle de candidaturas a la gente es una falta de respeto frente a esta catástrofe que estamos viviendo", sostuvo.
Finalmente, afirmó que “vamos a ganar en 2027” e hizo autocrítica: “Si no analizamos por qué llegamos a esta situación, por qué llegó Milei y por qué ganó Frigerio, no entendimos lo que nos está pasando”.