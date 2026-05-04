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El gobernador Frigerio se reunió con el ministro Santilli en Casa Rosada

El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo un encuentro en Casa Rosada con el ministro del Interior, Diego Santilli, para abordar el estado de las rutas nacionales en la provincia y la relación fiscal.

4 de Mayo de 2026
Frigerio se reunió con Santilli en Casa Rosada.
Frigerio se reunió con Santilli en Casa Rosada. Foto: (GPER).

El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo un encuentro en Casa Rosada con el ministro del Interior, Diego Santilli, para abordar el estado de las rutas nacionales en la provincia y la relación fiscal.

El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo un encuentro en Casa Rosada con el ministro del Interior, Diego Santilli, para abordar el estado de las rutas nacionales en la provincia y la relación fiscal. También dialogaron sobre la necesidad de modernizar el sistema de votación para reducir costos.

 

La reunión formó parte de la agenda de gestión conjunta entre la Nación y la provincia para dar seguimiento a temas estratégicos de infraestructura y economía. Durante el encuentro, analizaron la situación de las rutas nacionales que atraviesan el territorio entrerriano y repasaron el esquema de la relación fiscal entre ambas jurisdicciones.

 

En el marco del debate que impulsa el gobierno nacional en el Congreso, Frigerio destacó la importancia de avanzar en modificaciones al sistema electoral. El objetivo es "reducir costos y aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias", indicó el mandatario.

Temas:

Rogelio Frigerio Gobierno nacional rutas nacionales
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