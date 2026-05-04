Paraná busca consolidarse como ciudad de eventos con nuevas propuestas

REDACCIÓN ELONCE
Autoridades municipales y productores se reunieron para fortalecer la agenda turística y posicionar a Paraná como ciudad de eventos, con impacto en la economía local. Emanero y el Cuartero de Nos se presentarán en mayo en Paraná, supo Elonce.
Paraná busca consolidarse como ciudad de eventos con agenda turística tras un encuentro entre el sector público y privado realizado este lunes en la Casa de la Costa. La reunión tuvo como objetivo fortalecer la planificación de espectáculos artísticos y actividades culturales con impacto en el turismo y la economía local.
El subsecretario municipal de Turismo, Agustín Clavenzani, explicó a Elonce que la iniciativa forma parte de una estrategia impulsada por la gestión de Rosario Romero para posicionar a la ciudad en el circuito de eventos. “Detrás de un evento hay dinamización de la economía, generación de trabajo y una oportunidad para mostrar a Paraná como vidriera”, sostuvo.
Una estrategia basada en eventos
Durante el encuentro, se avanzó en la articulación con la productora Harlem, que ya viene desarrollando actividades en la ciudad. El objetivo fue coordinar acciones para ampliar la oferta cultural y atraer público tanto local como regional.
Clavenzani señaló que Paraná cuenta con infraestructura para este tipo de propuestas, como el Teatro 3 de Febrero, el Centro Provincial de Convenciones y la Sala Mayo, a los que se sumó recientemente el espacio cultural Juan L. Ortiz. Además, destacó la ubicación geográfica estratégica de la ciudad en el mapa turístico nacional, con cercanía a centros urbanos como Santa Fe, Rosario, Córdoba y Buenos Aires.
Incentivos y normativa
La concejal Luisina Minni indicó que desde el Concejo Deliberante se impulsaron medidas para acompañar el desarrollo de eventos. Entre ellas, mencionó la eliminación del derecho de espectáculos públicos, una herramienta pensada para incentivar la llegada de productoras y fomentar la actividad cultural.
“Buscamos generar desarrollo cultural, productivo y económico que impacte en el consumo local”, expresó a Elonce.
Agenda y planificación
Desde el área de Turismo señalaron que se trabaja en la elaboración de una agenda a corto y mediano plazo, con el fin de organizar las actividades y evitar superposiciones. También se busca garantizar la continuidad de propuestas durante distintos fines de semana del año, para sostener el movimiento turístico.
En ese sentido, remarcaron la importancia de articular con espacios culturales independientes y productores para diversificar la oferta.
De hecho, en la oportunidad mencionaron que la productora Harlem tiene programados diversos eventos de gran convocatoria en Paraná como los recitales de El Kuelgue (que se desarrolló este fin de semana) Emanero, quien se presentará el 8 de mayo en Hierlam y el Cuartero de Nos, cuyo show está previsto para el 30 de mayo en el mismo local bailable de avenida Estrada.
Participación del sector privado
Por parte de la productora, Esteban Savion y Osvaldo Ferrera, destacaron el trabajo conjunto con el municipio y otras empresas locales. “Cuando se articula el trabajo público-privado se logra un desarrollo más amplio, no es solo un evento aislado”, indicaron.
Asimismo, Savion señaló que la planificación de espectáculos requiere servicios complementarios, como alojamiento, gastronomía y logística, lo que genera un impacto integral en la ciudad.
El referente agregó que la propuesta también contempla una mirada regional, considerando la cercanía con otras ciudades y el flujo de público de distintos puntos de la provincia y zonas aledañas.
El encuentro marcó un avance en la estrategia de posicionar a Paraná como ciudad de eventos con agenda turística, con la participación de distintos actores que buscan consolidar una oferta sostenida en el tiempo.