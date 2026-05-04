Crece la tensión en el Golfo Pérsico por despliegue militar de EE.UU y amenazas de Irán

El Ejército estadounidense dijo que dos destructores de misiles guiados entraron en el Golfo Pérsico para romper el bloqueo iraní y que dos barcos estadounidenses habían transitado por el estrecho de Ormuz, después de que Irán dijera que había impedido la entrada de un buque de guerra norteamericano.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) declaró que sus fuerzas estaban apoyando el “Proyecto Libertad” del presidente Donald Trump, cuyo objetivo es “guiar hacia la salida” de los buques mercantes varados en el Golfo Pérsico a raíz de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, y que estaban aplicando un bloqueo a los puertos iraníes.

La televisión iraní apuntó que “los destructores sionistas estadounidenses hicieron caso omiso de la advertencia inicial”, por lo que “la Marina realizó un disparo de advertencia lanzando misiles de crucero, cohetes y drones de combate alrededor de los buques enemigos agresores”.

La intervención pareció aumentar el riesgo de una confrontación directa entre Washington y Teherán en una vía marítima que normalmente transporta una quinta parte del petróleo y el gas transportados por mar del mundo, pero que ha estado bloqueada durante dos meses como resultado de la guerra.

El mismo lunes, el Ministerio Marítimo de Corea del Sur informó de una explosión en la sala de máquinas de un buque su país supuestamente atacado en el estrecho de Ormuz.

Horas antes, la Agencia de Noticias Yonhap informó que el gobierno estaba verificando si un buque con bandera surcoreana había sido atacado en la estratégica vía marítima. El Ministerio de Relaciones Exteriores surcoreano indicó que no se reportaron víctimas en el posible ataque, agregó Yonhap.

Versiones cruzadas

El Centcom declaró que dos buques mercantes con bandera estadounidense habían cruzado el estrecho mientras los destructores estadounidenses operaban en el Golfo, y añadió: “Las fuerzas estadounidenses están colaborando activamente en los esfuerzos para restablecer el tránsito para el transporte marítimo comercial”.

El lunes por la mañana, Irán afirmó haber obligado a un buque de guerra estadounidense a dar la vuelta en el estrecho de Ormuz, aunque el Centcom negó rápidamente un informe de prensa iraní que indicaba que el barco había sido alcanzado por misiles.

La Armada iraní dijo que lanzó dos misiles que impactaron contra una fragata de la Armada de Estados Unidos cerca del estrecho de Ormuz y la obligaron a retroceder tras ser alcanzada por el impacto. La información se desprende de la agencia de noticias oficialista Fars, según indicó el medio The Jerusalem Post.

El informe iraní señaló además que los misiles habían sido lanzados después de que Estados Unidos “violara los protocolos de seguridad para el tránsito y la navegación cerca de Jask con la intención de pasar por el estrecho de Ormuz”.

Pero el Centcom negó esta mañana que uno de sus buques de guerra haya sido alcanzado por dos misiles iraníes. “Ningún buque de la Armada estadounidense ha sido atacado”, escribió y agregó: “Las fuerzas estadounidenses están apoyando el Proyecto Libertad y haciendo cumplir el bloqueo naval a los puertos iraníes”.

Un comunicado emitido este lunes por el mando unificado de las fuerzas armadas de Irán advirtió a la Armada estadounidense que no entrara en el estrecho de Ormuz. “Hemos declarado reiteradamente que la seguridad del estrecho de Ormuz está bajo el control de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán y, en cualquier circunstancia, cualquier paso seguro debe coordinarse con ellas”, expresaron.

Asimismo, el texto amenazaba explícitamente con atacar a cualquier fuerza militar extranjera, en particular a las estadounidenses, que intentaran entrar o acercarse al estrecho.

La Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica también publicó un nuevo mapa de la zona del estrecho de Ormuz bajo su control, según informaron los medios estatales. La zona empieza en el oeste con una línea que une el extremo occidental de la isla iraní de Qeshm con el emirato de Umm al Quwain en los Emiratos Árabes Unidos. En el este, el área termina en una línea que une el monte Mobarak en Irán con el emirato de Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos.

El sector del transporte marítimo aún no está convencido de que la vital ruta petrolera, cuyo cierre ha perjudicado el comercio mundial, sea segura, y hay pocas señales de progreso hacia una solución negociada del conflicto de Washington con Irán.

Trump y conversaciones con Irán

Estados Unidos e Irán mantienen abiertos los canales de negociación en medio de una nueva escalada verbal que vuelve a tensionar el frágil equilibrio alcanzado tras el alto el fuego del 8 de abril. Trump afirmó el fin de semana que sus representantes mantienen “conversaciones muy positivas” con Teherán, en un mensaje publicado en su red Truth Social.

“Soy plenamente consciente de que mis representantes están manteniendo conversaciones muy positivas con Irán, y de que estas conversaciones podrían conducir a algo muy positivo para todos”, escribió el presidente norteamericano.

Sin embargo, el tono conciliador contrastó con sus declaraciones posteriores sobre la propuesta iraní. El mandatario calificó como “inaceptable” el plan presentado por Teherán, al tiempo que reiteró que una acción militar sigue siendo “una posibilidad”.

Por otro lado, Trump anunció el lanzamiento del llamado “Proyecto Libertad”, una iniciativa que, según explicó, empieza este lunes y que apunta a garantizar la seguridad de la navegación en la región. “Hemos dicho a estos países que guiaremos sus barcos de manera segura fuera de estas vías navegables restringidas, para que puedan continuar con sus negocios libre y eficazmente”, indicó el mandatario norteamericano.

“Dije a mis representantes que les informen de que haremos todo lo posible por sacar sus barcos y sus tripulaciones del estrecho. En cualquier caso, han dicho que no volverán a la región mientras no sea segura para la navegación”, añadió Trump.

Desde el inicio de la guerra, Irán ha bloqueado prácticamente todo el transporte marítimo que entra y sale del Golfo, a excepción del suyo propio, lo que ha provocado que los precios del petróleo se disparen en un 50% o más.

El Centcom afirmó que apoyaría el “Proyecto Libertad” de Trump con 15.000 militares y más de 100 aeronaves terrestres y marítimas, además de buques de guerra y drones.

“Nuestro apoyo a esta misión defensiva es esencial para la seguridad regional y la economía global, al tiempo que mantenemos el bloqueo naval”, declaró el almirante Brad Cooper, comandante del Centcom, en un comunicado. (AFP, Reuters y Xinhua)