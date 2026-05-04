El gas envasado registró un nuevo aumento en Paraná: los precios de las garrafas

Los precios de garrafas volvieron a aumentar en la ciudad de Paraná. Según un cartel exhibido en un punto de venta de YPF Gas, los valores actuales son:

Garrafa de 10 kilos: $22.500

Garrafa de 15 kilos: $33.800

Garrafa de 45 kilos: $81.000

En tanto, el precio de la garrafa de 20 kilos se encuentra sin precio.

El impacto de la quita de subsidios

El incremento en los precios de garrafas se vincula con la reestructuración del sistema de subsidios impulsada a nivel nacional. Según informes recientes, el valor de una garrafa de 10 kilos ya supera los $30.000 en algunos puntos del país, dependiendo de la región y el proveedor.

Además, la eliminación de esquemas anteriores y la implementación de un sistema más focalizado impactaron directamente en el bolsillo de los usuarios, especialmente en zonas donde no hay acceso a gas natural.

En paralelo, el Gobierno estableció un nuevo subsidio que ronda los $9.593 por garrafa de 10 kilos para hogares registrados, lo que cubre solo una parte del costo total.

Un servicio clave para millones de hogares

El gas envasado sigue siendo esencial para millones de familias en Argentina, particularmente en regiones sin red domiciliaria. Programas oficiales como el ex Programa Hogar continúan bajo nuevas modalidades, con inscripción en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

En ese contexto, el precio de las garrafas se convirtió en una variable sensible, especialmente de cara a los meses más fríos, cuando aumenta el consumo.