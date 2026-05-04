La venta de motos 0 km continúa en alza y volvió a pasar las 80.000 unidades en abril

El mercado de motos en Argentina volvió a mostrar un desempeño destacado durante abril, al superar nuevamente la barrera de las 80.000 unidades patentadas. Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), se registraron 80.737 unidades, lo que representa un crecimiento interanual del 51,5% .

El informe de la División Motovehículos de ACARA señala que en comparación con abril de 2025, cuando se habían patentado 53.276 unidades, se vendieron 27.461 unidades más. No obstante, el desempeño mensual mostró una leve caída frente a marzo, cuando se habían comercializado 81.551 motos, es decir, 814 unidades adicionales.

En el acumulado de los primeros cuatro meses del año, el sector alcanzó un total de 301.962 unidades patentadas, lo que implica un incremento del 47,5% respecto al mismo período del año anterior, cuando se habían registrado 204.732 motovehículos.

Un mercado impulsado por la financiación

Desde ACARA destacaron el momento que atraviesa el segmento. El presidente de la entidad, Sebastián Beato, afirmó que los registros de marzo y abril representan los dos meses con mayor volumen de patentamientos de la historia del sector.

En ese sentido, explicó que el crecimiento está vinculado al ingreso de nuevos usuarios al mercado de la movilidad, principalmente a través de unidades de baja cilindrada. Además, remarcó que la financiación cumple un rol central para sostener la demanda, en un contexto donde las tasas de interés podrían favorecer la continuidad de esta tendencia.

Beato también señaló que una eventual mejora en las condiciones financieras podría impulsar segmentos de mayor cilindrada, donde existe una amplia oferta y mayores márgenes de rentabilidad para los concesionarios.

Cambios en marcas y modelos más vendidos

En cuanto a la participación por marcas, Honda se mantuvo como líder del mercado con 14.440 unidades patentadas. En el segundo lugar se ubicó Gilera, con 10.280 unidades, desplazando a Motomel al tercer puesto con 9.908. Más atrás aparecen Keller, con 8.885 unidades, y Corven, que completó el top cinco con 7.778.

El ranking por modelos también mostró modificaciones relevantes. La Gilera Smash se posicionó como la más patentada del mes, con 7.625 unidades, seguida muy de cerca por la Keller KN 110-8, con 7.620. En tanto, la histórica líder Honda Wave quedó en el tercer lugar con 7.395 unidades.

Entre los modelos que completaron los primeros puestos se ubicaron la Corven Energy 110, con 5.215 unidades, y la Motomel B110, con 5.123, en un escenario donde la competencia en el segmento de baja cilindrada continúa siendo determinante para el volumen total de ventas de motos.