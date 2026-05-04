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Reabre la sala de periodistas en Casa Rosada y Adorni volvería con las conferencias de prensa

Tras permanecer 10 días cerrada debido a una revisión de “protocolos de seguridad y vigilancia”, este lunes reabre la sala de periodistas en Casa Rosada. 

4 de Mayo de 2026
Reabre la sala de periodistas y Adorni volvería con las conferencias
Reabre la sala de periodistas y Adorni volvería con las conferencias

Tras permanecer 10 días cerrada debido a una revisión de “protocolos de seguridad y vigilancia”, este lunes reabre la sala de periodistas en Casa Rosada. 

El Gobierno Nacional informó que la Sala de Periodistas de la Casa Rosada reabrirá sus puertas este lunes, luego de permanecer cerrada 10 días por una revisión de "protocolos de seguridad y vigilancia”.

 

Se espera que, con la reapertura, se retomen las conferencias de prensa que suele dar el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según trascendió, la ronda de preguntas de mañana comenzará a las 11hs. y, con ello, marcará el reinicio de las actividades habituales en el sector.

 

También se rumoreó que habría “nuevas condiciones” respecto al ingreso y la permanencia de los trabajadores de prensa: aunque se restablecerá el acceso a los periodistas acreditados, se implementarán nuevos protocolos de control y habrá sectores específicos de circulación restringida dentro del edificio.

Durante el transcurso de la semana, donde la sala permaneció cerrada, se retiraron los accesos por huellas dactilares a los trabajadores de prensa, hecho que generó polémicas y críticas en los gremios y asociaciones de prensa, quienes calificaron este suceso como “un peligro para la democracia”.

 

La gestión del presidente Javier Milei, decidió restringir el acceso a la sala de prensa de la Casa Rosada, desde el 23 de abril, luego de una denuncia de la Casa Militar por un supuesto "espionaje ilegal" y "revelación de secretos".

 

Como consecuencia, denunciaron a periodistas de la señal TN con la acusación de que grabaron áreas internas con gafas inteligentes; eso llevó a que se iniciara una investigación judicial en el juzgado comandado por Ariel Lijo bajo la carátula de “intromisión ilegítima”.

Temas:

Casa Rosada sala de periodistas
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