Entregaron equipamiento a hospitales entrerrianos: "La salud pública es una prioridad”

Sistemas de esterilización, mesas de cirugía, ecógrafos, incubadoras, desfibriladores y otros elementos de tecnología médica fueron provistos en los últimos meses a los hospitales de la provincia. "La salud pública es una prioridad en nuestra gestión y la fortalecemos con inversiones concretas y una administración responsable", expresó el gobernador Rogelio Frigerio.

"Destinando cada peso a donde tiene que ir vamos dotando a los hospitales de tecnología que en muchos casos es muy esperada desde hace muchísimo tiempo", añadió el mandatario durante su reciente visita al Hospital San Isidro Labrador de Larroque. También valoró "el gran recurso humano que sostiene el sistema sanitario entrerriano".

En el nosocomio de la localidad del departamento Gualeguaychú semanas atrás se pusieron en funcionamiento una incubadora de transporte neonatal y un cardiodesfibrilador y próximamente se sumará un nuevo grupo electrógeno.

En el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, en tanto, se incorporó un sistema de esterilización por peróxido de hidrógeno. "Esta tecnología representa un salto cualitativo en la estrategia de esterilización hospitalaria. Mejora la seguridad de los pacientes, reduce tiempos y fortalece la capacidad asistencial", explicó al respecto el ministro de Salud, Daniel Blanzaco. El nosocomio de la capital provincial, que atiende la demanda de toda la provincia, incorporó también una torre de laparoscopia.

El Hospital Santa Rosa de Villaguay, por su parte, fortaleció su laboratorio con un analizador de gases en sangre y un coagulómetro. "Estos equipos son clave en áreas críticas como terapia intensiva, guardia y neonatología, permitiendo diagnósticos en tiempo real y mejorando el manejo de pacientes con patologías respiratorias, shock o sepsis", precisó Blanzaco. El hospital del centro de la provincia recibió también 20 camas de internación.

En el Hospital San Miguel de Bovril y en el Centro Pediátrico de Santa Elena se incorporaron nuevos ecógrafos. "Son equipos que permiten realizar estudios en tiempo real, sin radiación y a pie de cama, mejorando la detección precoz, el seguimiento de pacientes y la toma de decisiones clínicas, a la vez que reducen derivaciones y tiempos de espera", explicó el funcionario.

En el Hospital San Martín de Paraná, en tanto, se puso en funcionamiento un equipo de diagnóstico molecular, se renovaron la totalidad de las camas de internación y se instaló una camilla de transferencia que mejora las condiciones de bioseguridad en intervenciones quirúrgicas.

El Hospital San Antonio de Gualeguay, por su parte, cuenta con una nueva mesa de cirugía, a la que se sumaron camillas y sillas de ruedas para la guardia, consultorios e internación.

Por último, al Hospital Francisco Castaldo de María Grande se le suministró un desfibrilador externo automático, un equipo de esterilización y un nuevo grupo electrógeno, mientras que en el Hospital Santa Rosa de Chajarí se entregó un grupo electrógeno y en el Hospital Centenario de Gualeguaychú se puso en funcionamiento un nuevo ecógrafo y equipamiento oftalmológico.

Blanzaco adelantó que próximamente el Hospital Dr. Fermín Salaberry de Victoria reforzará su laboratorio con la incorporación de un coagulómetro y un agitador orbital. "Estamos llevando adelante una planificación de la política sanitaria que pueda sostenerse en el tiempo, y que busca fortalecer cada hospital y centro de salud, con una mirada federal e integrada, priorizando la eficiencia y la calidad en la atención", concluyó el ministro de Salud.