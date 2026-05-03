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Policiales Operativos de seguridad en la ciudad

Detenidos y secuestro de droga tras distintos operativos policiales en Paraná

En distintos operativos desarrollados durante las primeras horas de este domingo en Paraná, la Policía intervino en una pelea, un intento de robo y la tenencia de droga. Hubo detenidos y secuestros.

3 de Mayo de 2026
Operativos policiales en Paraná
Operativos policiales en Paraná Foto: archivo Elonce

En distintos operativos desarrollados durante las primeras horas de este domingo en Paraná, la Policía intervino en una pelea, un intento de robo y la tenencia de droga. Hubo detenidos y secuestros.

Tres operativos policiales terminaron con detenidos y secuestro de droga tras intervenciones realizadas en distintos puntos de la ciudad de Paraná, durante la madrugada de domingo. Los procedimientos se iniciaron a partir de llamados al 911 y controles preventivos.

 

El primero de los hechos ocurrió en calle Bolívar, donde personal policial intervino tras una alerta que informaba sobre una pelea entre varias personas. Al arribar al lugar, los efectivos observaron a un hombre arrojando piedras contra un grupo de personas, por lo que fue interceptado y demorado.

 

Durante el procedimiento, se constató que presentaba una lesión en el cuero cabelludo, por lo que fue trasladado al Hospital San Martín para su atención. Tras las averiguaciones, se determinó que el sujeto incumplía una medida judicial de prisión domiciliaria.

 

El fiscal de turno dispuso su detención y traslado a la Alcaidía de Tribunales una vez finalizada la atención médica.

 

Mujer detenida por intento de robo

 

En otro procedimiento, personal policial intervino en calle Pringles tras un llamado que alertaba sobre el ingreso de una mujer a una vivienda con fines delictivos.

 

Al llegar al lugar, los efectivos lograron interceptar a la sospechosa frente al domicilio, constatando que tenía en su poder elementos sustraídos del interior.

Detenida en Paran&aacute; (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Detenida en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

El fiscal interviniente ordenó su detención y posterior traslado a la Alcaidía.

 

Secuestro de marihuana a un menor

 

Finalmente, durante un operativo de identificación en calle Larramendi, la Policía demoró a un joven de 16 años.

 

En el palpado preventivo, los efectivos hallaron una bolsa con 21 envoltorios de sustancia vegetal.

Secuestro de estupefacientes y un detenido en Paran&aacute; (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Secuestro de estupefacientes y un detenido en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

Tras las pruebas de campo, se confirmó que se trataba de marihuana, con un peso total de 21,4 gramos.

 

Se dio intervención al fiscal de menores, quien dispuso el secuestro de la sustancia y del teléfono celular, además del traslado del joven a la División Minoridad.

 

Los tres procedimientos se enmarcaron en tareas de prevención y seguridad que se desarrollan en la ciudad.

Temas:

policía detenidos droga Operativos Paraná
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