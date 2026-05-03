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Detuvieron a un joven acusado de golpear y mantener cautiva a su expareja en Concordia

Detuvieron a un joven de 27 años acusado de golpear, herir y mantener cautiva a su expareja en el barrio Villa Busti de Concordia. El procedimiento se realizó tras la denuncia de la mujer cuando logró escapar de su agresor. Secuestraron elementos clave para la investigación.

3 de Mayo de 2026
Detenido en Concordia
Detenido en Concordia Foto: Policía de Entre Ríos

Detuvieron a un joven de 27 años acusado de golpear, herir y mantener cautiva a su expareja en el barrio Villa Busti de Concordia. El procedimiento se realizó tras la denuncia de la mujer cuando logró escapar de su agresor. Secuestraron elementos clave para la investigación.

Un joven de 27 años fue detenido acusado de golpear, herir y mantener cautiva a su expareja en una vivienda del barrio Villa Busti, en Concordia, tras un allanamiento realizado en la noche del sábado por personal policial.

 

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la comisaría tercera, en cumplimiento de una orden del juez de Garantías, Mauricio Guerrero, a partir de un pedido de la fiscal Evelina Espinosa, quien interviene en la causa. La investigación se inició luego de la denuncia de una mujer que afirmó haber sido víctima de agresiones físicas, incluyendo lesiones con un trozo de vidrio, y haber permanecido privada de su libertad durante varias horas.

Detenido en Concordia (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Detenido en Concordia (foto Policía de Entre Ríos)

Según se informó, la víctima logró escapar cuando el agresor se quedó dormido, lo que le permitió dirigirse a realizar la denuncia. A partir de su testimonio, el personal policial inició tareas investigativas bajo directivas de la fiscalía, reuniendo elementos suficientes para solicitar el allanamiento y la detención del sospechoso.

 

El operativo se concretó pasadas las 20 horas, momento en el que fue detenido el principal acusado, identificado como Alan Lucas Ortiz, quien se encontraba en el domicilio.

Detenido en Concordia (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Detenido en Concordia (foto Policía de Entre Ríos)

Asimismo, se realizó la correcta identificación de tres menores de 17 años de edad, presentes en la vivienda, informaron fuentes policiales.

 

Durante el procedimiento también se secuestraron prendas con manchas de sangre y un trozo de vidrio con restos hemáticos, que serán incorporados como evidencia en la causa judicial.

 

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